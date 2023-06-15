На Гран-при Канады ожидается дождь – наиболее вероятно выпадение осадков по ходу квалификации
На Гран-при Канады в Монреале ожидается переменчивая погода.
Согласно предварительному прогнозу, дожди возможны по ходу всех трех дней – с пятницы по воскресенье. Наиболее сильные дожди ожидаются в субботу – вероятность дождя превышает 80 процентов. Затронуты могут быть и третья практика, и квалификация.
В воскресенье ожидается некоторое улучшение погодных условий – шанс дождя составляет 40 процентов. Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается в районе 20-23 градусов.
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