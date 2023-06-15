На Гран-при Канады ожидается дождь – наиболее вероятно выпадение осадков по ходу квалификации

На Гран-при Канады в Монреале ожидается переменчивая погода.

Согласно предварительному прогнозу, дожди возможны по ходу всех трех дней – с пятницы по воскресенье. Наиболее сильные дожди ожидаются в субботу – вероятность дождя превышает 80 процентов. Затронуты могут быть и третья практика, и квалификация.

В воскресенье ожидается некоторое улучшение погодных условий – шанс дождя составляет 40 процентов. Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается в районе 20-23 градусов.

Гран-при Канады-2023. Расписание трансляций