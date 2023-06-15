Джонни Херберт: «Если из-за предсказуемости люди начнут выключать гонки и не смотреть «Ф-1» – то да, доминирование «Ред Булл» может стать проблемой»

Теги Феррари Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о том, как развиваются события по ходу сезона-2023.

Херберт выразил опасения, что огромное преимущество Макса Ферстаппена и «Ред Булл» приведет к предсказуемости результатов и оттоку зрительского интереса.

«Благодаря Netflix и росту популярности «Ф-1» в Америке в последние годы мы видели увеличение аудитории. И у нас было несколько сезонов, в которых борьбу между собой вели сразу несколько команд.

В прошлом году «Феррари» участвовала в борьбе, но потом у них все пошло не так. В этом же году «Ред Булл» полностью контролирует ситуацию. И если в связи с этим возникнет угроза того, что из-за предсказуемости люди начнут выключать гонки и не смотреть «Ф-1» – то да, доминирование «Ред Булл» может стать проблемой.

Я и сам не хотел бы видеть то, что мы видим сейчас. Мне бы хотелось, чтобы у соперников был шанс обогнать Ферстаппена. Но сейчас мы этого не видим. А предсказуемость результатов – это как раз та вещь, которая может заставить людей перестать смотреть гонки», – рассказал Херберт.

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4 комментария

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Dani Schestov
Выключаю гонки из-за идиотских правил. Ну и чего ж вы все такие умные не говорили о доминировании Мерседеса?
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mikhuil
что-то не выключали с 2014 по 2020
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Виталий Выговский
Уже начали. Перестал смотреть 2 гонки назад. И в этом году решил больше не смотреть. Читаю только новости и жду следующего года.
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M93
Почему тоже самое Херберт не говорил в период доминирования Мерседеса? Ах да, из-за того что там любимый всеми британцами Льюис ездил.
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