Джонни Херберт: «Если из-за предсказуемости люди начнут выключать гонки и не смотреть «Ф-1» – то да, доминирование «Ред Булл» может стать проблемой»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как развиваются события по ходу сезона-2023.

Херберт выразил опасения, что огромное преимущество и «Ред Булл» приведет к предсказуемости результатов и оттоку зрительского интереса.

«Благодаря Netflix и росту популярности «Ф-1» в Америке в последние годы мы видели увеличение аудитории. И у нас было несколько сезонов, в которых борьбу между собой вели сразу несколько команд.

В прошлом году « » участвовала в борьбе, но потом у них все пошло не так. В этом же году « » полностью контролирует ситуацию. И если в связи с этим возникнет угроза того, что из-за предсказуемости люди начнут выключать гонки и не смотреть «Ф-1» – то да, доминирование «Ред Булл» может стать проблемой.

Я и сам не хотел бы видеть то, что мы видим сейчас. Мне бы хотелось, чтобы у соперников был шанс обогнать Ферстаппена. Но сейчас мы этого не видим. А предсказуемость результатов – это как раз та вещь, которая может заставить людей перестать смотреть гонки», – рассказал Херберт.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг для новой игры-сима: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»