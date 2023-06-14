Серхио Перес: «Знаю, что мне нужно делать, чтобы вернуть ту форму, на которую я способен»

Пилот « » рассказал, с каким настроем подходит к предстоящему .

«С нетерпением жду возвращения за руль болида в предстоящий гоночный уик-энд. Я находился в Милтон-Кейнс с самого Гран-при Испании, усердно работая с командой. Мы проделали большой объем работы, провели несколько конструктивных обсуждений.

Я знаю, что мне нужно делать, чтобы вернуться в то форму и на тот уровень, на котором я способен выступать, и как команда мы знаем, как привести болид в то состояние, при котором я смогу выступать наилучшим образом.

В такие моменты как сейчас как никогда важно работать в команде, и мы будем поддерживать друг друга, стремясь выиграть Гран-при Канады. У меня фантастическая машина, я должен выступать стабильно и провести в Монреале целостный гоночный уик-энд», – рассказал Перес.

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