MotoGP. Мир и Ринс пропустят Гран-при Германии из-за травм

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Гонщик «Хонды» Хоан Мир не выступит на Гран-при Германии.

Чемпион MotoGP 2020 года получил травму пальца в практике перед Гран-при Италии и пропустил гонку. Обследование показало, что мобильность правой руки ограничена, так что Мир не будет гоняться и в ближайший уик-энд.

Экс-напарник Мира по «Сузуки» Алекс Ринс, выступающий за «ЛЧР Хонду», также не сможет принять участие в немецком этапе. Ринс получил перелом костей правой ноги в спринте в Муджелло.

Команды не будут заменять Мира и Ринса.

Гран-при Германии состоится 16-18 июня.

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