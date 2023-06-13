MotoGP. Мир и Ринс пропустят Гран-при Германии из-за травм

Гонщик «Хонды» Хоан Мир не выступит на Гран-при Германии.

Чемпион MotoGP 2020 года получил травму пальца в практике перед и пропустил гонку. Обследование показало, что мобильность правой руки ограничена, так что Мир не будет гоняться и в ближайший уик-энд.

Экс-напарник Мира по «Сузуки» , выступающий за «ЛЧР Хонду», также не сможет принять участие в немецком этапе. Ринс получил перелом костей правой ноги в спринте в Муджелло.

Команды не будут заменять Мира и Ринса.

состоится 16-18 июня.

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