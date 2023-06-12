Валттери Боттас: «Я не бросил надежды на победы. Будущее «Заубера» с «Ауди» выглядит многообещающим»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассчитывает на победы в «Ауди».

В конце сезона-2023 «Заубер» прекратит выступать под брендом « », а с сезона-2026 станет заводской командой « ».

«Конечно, мне не хватает побед, но я воспринимаю это как проект и получаю удовлетворение от других вещей. Это долгосрочная тема, в которой я хочу участвовать, и я не бросил надежды на победы.

Будущее команды выглядит очень многообещающим, есть четкий план, и видно, что люди хотят вовлекаться в это. Мы все еще с «Альфой», работа с «Ауди» и «Заубером» пока не началась. В ближайшие год или два посмотрим, как все пойдет», – сообщил финский пилот.

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