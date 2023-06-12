Валттери Боттас: «Я не бросил надежды на победы. Будущее «Заубера» с «Ауди» выглядит многообещающим»
Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассчитывает на победы в «Ауди».
В конце сезона-2023 «Заубер» прекратит выступать под брендом «Альфа Ромео», а с сезона-2026 станет заводской командой «Ауди».
«Конечно, мне не хватает побед, но я воспринимаю это как проект и получаю удовлетворение от других вещей. Это долгосрочная тема, в которой я хочу участвовать, и я не бросил надежды на победы.
Будущее команды выглядит очень многообещающим, есть четкий план, и видно, что люди хотят вовлекаться в это. Мы все еще с «Альфой», работа с «Ауди» и «Заубером» пока не началась. В ближайшие год или два посмотрим, как все пойдет», – сообщил финский пилот.
Генеральный менеджер «Заубера»: «Будь у меня такая возможность, я бы первым делом подписал Алонсо. Даже в 45 лет»
Как инженеры «Ф-1» видят потоки вокруг машин? Версия от Apple – с презентации шлема виртуальной реальности
5 комментариев