Валттери Боттас: «Я не бросил надежды на победы. Будущее «Заубера» с «Ауди» выглядит многообещающим»

Теги Заубер Ауди Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассчитывает на победы в «Ауди».

В конце сезона-2023 «Заубер» прекратит выступать под брендом «Альфа Ромео», а с сезона-2026 станет заводской командой «Ауди».

«Конечно, мне не хватает побед, но я воспринимаю это как проект и получаю удовлетворение от других вещей. Это долгосрочная тема, в которой я хочу участвовать, и я не бросил надежды на победы.

Будущее команды выглядит очень многообещающим, есть четкий план, и видно, что люди хотят вовлекаться в это. Мы все еще с «Альфой», работа с «Ауди» и «Заубером» пока не началась. В ближайшие год или два посмотрим, как все пойдет», – сообщил финский пилот.

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5 комментариев

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LeChat Ostrowski
согласен с Великим.. почему-то есть чёткое видение, что Ауди без Вальттери поедет :)
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Великий Алонсо
Вальттери проснись, ты обо#рался.
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Ascari
Наверное очень многие удивятся, если Вальтером поедет за Ауди в 2026
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Иван Алейников
Ответ Ascari
Наверное очень многие удивятся, если Вальтером поедет за Ауди в 2026
Если не будет сливать Чжоу. Это как минимум условие
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Emin Zeynali
Поздно, Валера, ты им не нужен. Лучше сейчас за АР напрягайся. Может итальянцы вспомнят о твоём рвении, будешь где-нибудь в спортпрототипах или Ф-Е за них гоняться. А немцам ты не нужен
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