Генеральный менеджер «Заубера»: «Будь у меня такая возможность, я бы первым делом подписал Алонсо. Даже в 45 лет»

Теги Фернандо Алонсо Заубер Ауди Формула-1 Астон Мартин Авто

Генеральный менеджер «Заубера» Алессандро Алунни Брави рассказал о своих предпочтениях в отношении будущего состава пилотов команды.

«Заубер», в данный момент выступающий в «Ф-1» под названием «Альфа Ромео», которая является титульным спонсором, с 2026 года станет заводской командой «Ауди».

По словам Брави, он был бы раз видеть за рулем одного из болидов команды Фернандо Алонсо, невзирая на возраст испанца к тому времени.

«Будь у меня такая возможность, я бы первым делом подписал Фернандо Алонсо. Даже в 45 лет. Я хорошо знаю его со времен выступлений за «Макларен», когда я сам был менеджером Стоффеля Вандорна, который был его напарником. И имел возможность воочию убедиться, как Фернандо способен работать на ежедневной основе, будучи гонщику, убедиться в его способностях и увидеть колоссальную целеустремленность», – рассказал Брави.

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