Кристиан Хорнер о форме «Ред Булл»: «Мы потратили семь лет в попытках вернуться на победный путь, а проигрывать всегда неприятно»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что текущие успехи команда воспринимает с большей радостью, учитывая предыдущий период доминирования «Мерседеса».

«Мы потратили семь лет в попытках вернуться на победный путь, а проигрывать всегда неприятно. Я считаю, что мы очень много работали, чтобы оказаться на этом месте и в таком положении.

Вся команда действует как единое целое – и дело не только в Максе, – и вышла на очень высокий уровень, построив феноменальную машину.

У нас есть два отличных гонщика, а Макс продолжает развиваться. Его навыки становятся все более отточенными, а его потенциал действительно впечатляет.

Что касается комментариев Вольффа (что «Мерседес» расстраивает такое преимущество конкурентов), я не придаю всему этому большого значения. Как мне кажется, главное – это таблица результатов в конце дня. А там у нас все выглядит неплохо», – рассказал Хорнер.

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