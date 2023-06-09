Франц Тост: «После ухода Гасли я подумал о кандидатуре Шумахера»

Руководитель «Альфа Таури» рассказал, что всерьез рассматривал Мика Шумахера как кандидата на место в команде.

Шумахер остался без места в «Ф-1» в 2023 году и выступает за «Мерседес» в качестве резервного пилота. В «Альфа Таури» в поисках замены для остановились на кандидатуре де Вриса.

По словам Тоста, решающим фактором стало успешное выступление де Вриса на прошлогоднем этапе в Монце, где он, заменяя в «Уильямсе» заболевшего Алекса Албона, сумел финишировать девятым.

«Изначально для меня было совершенно ясно, что в состав пилотов нашей команды на этот сезон будут входить и Пьер Гасли. Но потом Пьер неожиданно подписал контракт с «Альпин», в результате чего в команде освободилось одно место.

И до этапа в Монце было совершенно не ясно, кто же именно будет за нас выступать. И я, что вполне естественно, подумал о кандидатуре .

У Мика не было места в кокпите на этот сезон, у нас в «Альфа Таури» после того, как стало известно об уходе Гасли, такое место как раз освободилось. А Мик как гонщик на самом деле значительно лучше, чем можно было судить по его предыдущим результатам.

Тем не менее, предложение было отклонено. Теперь за нас выступает Ник де Врис, так что тут больше нечего обсуждать», – рассказал Тост.

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