Гельмут Марко о новом болиде «Мерседеса»: «Не хочу показаться высокомерным, но к «Ред Булл» они за счет этих обновлений не приблизились»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сомневается, что капитальные обновления болида помогут «Мерседесу» догнать лидеров чемпионата.

Марко считает, что последние изменения в расстановке сил лишь обострят борьбу за второе место, что будет только выгодно «Ред Булл».

«Обновления наших конкурентов привели лишь к сдвигу в их расстановке сил. Но при этом – и я не хочу показаться высокомерным, – к нам они за счет этих обновлений не приблизились.

Они просто предпринимают шаги в борьбе за второе место. И для нас это снова хорошая новость, потому что наш отрыв от второго места в чемпионате увеличивается с каждой гонкой», – рассказал Марко.

«Мерседес» изменил революционному болиду – взял форму у середняка. Теперь Хэмилтон наконец поедет?

12 комментариев

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Stanislav Babushkin
Ответ Alexey Konev
но мы же сморели на это с 2014 года по 2021...
это было пару лет от силы(с промежутками), в остальные года были разные победители) в этом году я кроме редбула пока никого на первом месте не наблюдаю, а вы? да и не припомню, чтобы мерсовскому доминированию радовались, говоря - наконец-то не феттель на редбуле; возможно только в первый год - в 2014
+6
-3
+3
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Stanislav Babushkin
Ответ Lordk
Ну здесь дело не только в болиде. Пилот не ошибается, второй пилот с одной стороны не является противником (маловероятно что выбьют друг друга), но при этом чаще всего занимает свою вторую позицию (в случае проблем, соответственно займет первую). Ну и вдобавок к этому вселенная подкидывает мало проблем во время гонки со сложным выборам (а там где подкинула, там сама вселенная и убрала проблему).
Не, я просто к тому, что доминирование редбула и в частности Ферстаппена в этом году неприятнее условного 2014 или 2015, потому что там был Росберг, который ставил палки в колеса + ну, были хотя бы пара побед не у мерсов - 2-3-4 раза.
А в этом сезоне как-то непроглядно, выигрывал бы Перес раз в 3 гонки, и хоть раз выиграли б Алонсо-Рассел-Хэм-Леклер, да хоть кто - не было б так уныло. Но сейчас то все не так, увы
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GenBardak
Ответ Stanislav Babushkin
это было пару лет от силы(с промежутками), в остальные года были разные победители) в этом году я кроме редбула пока никого на первом месте не наблюдаю, а вы? да и не припомню, чтобы мерсовскому доминированию радовались, говоря - наконец-то не феттель на редбуле; возможно только в первый год - в 2014
Вот Себ сейчас удивился )))
+1
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Paninaro
Ответ Alexey Konev
но мы же сморели на это с 2014 года по 2021...
В 14 и в 16 году чемпион определялся в последней гонке, если что.
+1
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Lordk
Ответ Stanislav Babushkin
это было пару лет от силы(с промежутками), в остальные года были разные победители) в этом году я кроме редбула пока никого на первом месте не наблюдаю, а вы? да и не припомню, чтобы мерсовскому доминированию радовались, говоря - наконец-то не феттель на редбуле; возможно только в первый год - в 2014
Ну здесь дело не только в болиде. Пилот не ошибается, второй пилот с одной стороны не является противником (маловероятно что выбьют друг друга), но при этом чаще всего занимает свою вторую позицию (в случае проблем, соответственно займет первую). Ну и вдобавок к этому вселенная подкидывает мало проблем во время гонки со сложным выборам (а там где подкинула, там сама вселенная и убрала проблему).
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GenBardak
Ответ Великий Алонсо
Ну понятно, ему и остальным в РБ это в кайф, а болельщикам что? В первую очередь Ф1 для зрителей, никому не нравится смотреть на гигантское преимущество одной команды над остальными. Почему лучшие гонщики планеты такие как Алонсо и другие чуть похуже не могут бороться за титул из-за этого? Это просто нечестно.
Ну с таким же успехом можно переживать, что хороший футболист выступает за страну со слабыми сборными и вот никак не может выиграть титул или даже до финала дойти.
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Stanislav Babushkin
Ответ Мадина Уйгурова
ну так возможно нынешний сезон тоже будет этими "пару лет" от силы? а вы уже выводы сделали. прошлый сезон был этаким 2020, нынешний будет как 2016. а со следующего года РБ приглушит движки как Мерс и будете наслаждаться как наслаждались борьбой Льюиса в 2017,2018,2019 годах
в те "пару лет", как я и сказал - были победы у других гонщиков в каждый год и не по разу + сильный напарник( росберг) Так что этот год все же хуже: 1. Перес так себе соперник Ферстаппену 2.
Пока что( да, вдруг конечно что-то случится и кто-то вдруг победит) никто кроме редбулла не побеждал - и тенденция удручающая, нужен прям краш/вылет/простой сход - посмотрим, вдруг и правда будет такое и Перес еще пару гонок возьмет
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Stanislav Babushkin
Ответ Alexey Konev
другие победители были когда два Мерса сталкивались, как в первую победу Макса? Ладно, это не серьезно. Мерс просто изображал конкуренцию. Даже в сезоне, где макс выиграл первый титул, достаточно вспомнить как Хэм выиграл с последнего места, просто как стоячих врошив весь пелетон.
тогда, с вашего позволения - я хочу чтобы редбул изобразил конкуренцию) но если мерсы, типа, так умеют - то марко и редбул - не думаю)

сидят, угарают и кайфуют)
имеют право, надо отметить
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