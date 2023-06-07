Гельмут Марко о новом болиде «Мерседеса»: «Не хочу показаться высокомерным, но к «Ред Булл» они за счет этих обновлений не приблизились»

Советник « » сомневается, что капитальные обновления болида помогут « » догнать лидеров чемпионата.

Марко считает, что последние изменения в расстановке сил лишь обострят борьбу за второе место, что будет только выгодно «Ред Булл».

«Обновления наших конкурентов привели лишь к сдвигу в их расстановке сил. Но при этом – и я не хочу показаться высокомерным, – к нам они за счет этих обновлений не приблизились.

Они просто предпринимают шаги в борьбе за второе место. И для нас это снова хорошая новость, потому что наш отрыв от второго места в чемпионате увеличивается с каждой гонкой», – рассказал Марко.

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