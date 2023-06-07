Гельмут Марко о новом болиде «Мерседеса»: «Не хочу показаться высокомерным, но к «Ред Булл» они за счет этих обновлений не приблизились»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сомневается, что капитальные обновления болида помогут «Мерседесу» догнать лидеров чемпионата.
Марко считает, что последние изменения в расстановке сил лишь обострят борьбу за второе место, что будет только выгодно «Ред Булл».
«Обновления наших конкурентов привели лишь к сдвигу в их расстановке сил. Но при этом – и я не хочу показаться высокомерным, – к нам они за счет этих обновлений не приблизились.
Они просто предпринимают шаги в борьбе за второе место. И для нас это снова хорошая новость, потому что наш отрыв от второго места в чемпионате увеличивается с каждой гонкой», – рассказал Марко.
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А в этом сезоне как-то непроглядно, выигрывал бы Перес раз в 3 гонки, и хоть раз выиграли б Алонсо-Рассел-Хэм-Леклер, да хоть кто - не было б так уныло. Но сейчас то все не так, увы
Пока что( да, вдруг конечно что-то случится и кто-то вдруг победит) никто кроме редбулла не побеждал - и тенденция удручающая, нужен прям краш/вылет/простой сход - посмотрим, вдруг и правда будет такое и Перес еще пару гонок возьмет
сидят, угарают и кайфуют)
имеют право, надо отметить