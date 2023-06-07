Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо прав, когда просит команду о большем, настаивая продолжать прибавлять»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда разделяет позицию Фернандо Алонсо в стремлении продолжать активно развивать болид по ходу сезона.

После относительно неудачного выступления на Гран-при Испании Алонсо заявил, что команда продолжит работу над новинками и уже на Гран-при Канады должна вернуться на привычные позиции и обойти «Мерседес».

«Фернандо прав, когда просит команду о большем, настаивая продолжать прибавлять. В Канаде у нас будут некоторые новинки, это будет шаг вперед.

При этом я не думаю, что обновления соперников сильно перемешали расстановку сил. Потому что на более позднем этапе гонки, когда мы перешли на шины «хард», например, мы вновь вернулись в игру и не уступали конкурентам.

Так что на самом деле нам нужно разобраться в том, что случилось в начале гонки. Погода довольно быстро стала пасмурной, хотя до этого было солнце – и это, как нам казалось, должно быть помочь более мягким по составу шинам работать лучше. Но нам нужно разобраться в том, за счет чего мы увидели такую разницу в скорости на разных этапах гонки», – рассказал Крак.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

1 комментарий

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Великий Алонсо
К Алонсо надо прислушиваться. Умнейший человек с огромным багажом опыта в Ф1.
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