Ральф Шумахер: «Мик может показать скорость на тестах за «Мерседес», поставить восклицательный знак»

Ральф Шумахер возлагает ожидания на тесты Мика Шумахера в составе «Мерседеса».

Резервный пилот команды выступит в Барселоне в среду, 7 июня.

«Мик впервые сядет за руль « » на этой неделе на тестах «Пирелли» в Барселоне.

Лично для него это очень важно по двум причинам. Во-первых, он получит возможность соотнести ощущения на симуляторе с реальностью. Для пилота очень важно чувствовать машину.

И, конечно, он может показать свою скорость. За ним будут следить и проводить сравнения с другими гонщиками и командами. Также Мик может поставить восклицательный знак, показать, что способен воплотить в реальности то, что делает на симуляторе.

Его работа на симуляторе получила однозначно высокую оценку от Хэмилтона в Барселоне. Я рад за Мика. Он принимает решения по поводу развития машины, настроек вместе с инженерами, так что Хэмилтон и должны ему доверять. Если все работает, Мик становится более значимой частью команды. Его обратная связь невероятно важна для развития болида», – высказался бывший гонщик «Формулы-1» о своем племяннике.

Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Льюис Хэмилтон: «Шумахер прекрасно отработал на симуляторе на Гран-при Испании»