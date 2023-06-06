Ральф Шумахер: «Мик может показать скорость на тестах за «Мерседес», поставить восклицательный знак»
Ральф Шумахер возлагает ожидания на тесты Мика Шумахера в составе «Мерседеса».
Резервный пилот команды выступит в Барселоне в среду, 7 июня.
«Мик впервые сядет за руль «Мерседеса» на этой неделе на тестах «Пирелли» в Барселоне.
Лично для него это очень важно по двум причинам. Во-первых, он получит возможность соотнести ощущения на симуляторе с реальностью. Для пилота очень важно чувствовать машину.
И, конечно, он может показать свою скорость. За ним будут следить и проводить сравнения с другими гонщиками и командами. Также Мик может поставить восклицательный знак, показать, что способен воплотить в реальности то, что делает на симуляторе.
Его работа на симуляторе получила однозначно высокую оценку от Хэмилтона в Барселоне. Я рад за Мика. Он принимает решения по поводу развития машины, настроек вместе с инженерами, так что Хэмилтон и Расселл должны ему доверять. Если все работает, Мик становится более значимой частью команды. Его обратная связь невероятно важна для развития болида», – высказался бывший гонщик «Формулы-1» о своем племяннике.
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Ральф наверняка его тоже любит. Просто молча.
По теме. Если даже Мик сможет показать конкурентное время на этой машине, значит однофамильцы Линды Хэмилтон и Курта Рассела - тем более смогут, ведь машина действительно хороша.