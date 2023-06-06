Льюис Хэмилтон: «Шумахер прекрасно отработал на симуляторе на Гран-при Испании»

Льюис Хэмилтон отметил мастерскую работу Мика Шумахера на симуляторе «Мерседеса».

Шумахер с 2023 года является резервным пилотом команды и помогает и с настройками во время гоночных уик-эндов.

Гран-при Испании Льюис завершил вторым, его напарник – третьим.

«В пятницу были серьезные проблемы с балансом, мы вообще не попадали в рабочее окно. Пилотировать было очень тяжело, машина вела себя очень непредсказуемо. А ночью мы проделали замечательную работу.

У нас отличная команда, Мик прекрасно отработал на симуляторе в пятницу вечером, что помогло нам вернуться на верный путь в субботу», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Согласился с партнером по команде и Расселл:

«Команда очень, очень здорово себя проявила. Мик и бригада на симуляторе проработали сильно дольше полуночи, и это помогло нам с настройками, мы попали в хорошее окно в гонке».

Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Великая гонка Расселла: рванул на подиум с 12-го места, выдал полдюжины обгонов, вспотел так, что померещился дождь