Гельмут Марко: «Гонка получилась для Ферстаппена сравнительно простой»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Испании.
«Гонка получилась для Макса сравнительно простой. Хотя отрезок на «харде» получился далеко не оптимальным. На этом отрезке мы потеряли время.
Если говорить о стратегии, то мы ориентировались на «Мерседес». Мы считали, что у них есть план и корректировали свои действия соответствующим образом.
Перес провел хорошую гонку. Однако, старт для него вышел плохим, из-за этого он не сумел попасть на подиум», – рассказал Марко.
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