Гельмут Марко: «Гонка получилась для Ферстаппена сравнительно простой»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Испании.

«Гонка получилась для Макса сравнительно простой. Хотя отрезок на «харде» получился далеко не оптимальным. На этом отрезке мы потеряли время.

Если говорить о стратегии, то мы ориентировались на «Мерседес». Мы считали, что у них есть план и корректировали свои действия соответствующим образом.

Перес провел хорошую гонку. Однако, старт для него вышел плохим, из-за этого он не сумел попасть на подиум», – рассказал Марко.

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