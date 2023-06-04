Гельмут Марко: «Гонка получилась для Ферстаппена сравнительно простой»

Советник « » подвел итоги Гран-при Испании.

«Гонка получилась для сравнительно простой. Хотя отрезок на «харде» получился далеко не оптимальным. На этом отрезке мы потеряли время.

Если говорить о стратегии, то мы ориентировались на «Мерседес». Мы считали, что у них есть план и корректировали свои действия соответствующим образом.

провел хорошую гонку. Однако, старт для него вышел плохим, из-за этого он не сумел попасть на подиум», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов