«Феррари»: «Многое предстоит найти в гоночные дни»

«Феррари» высказалась в соцсетях после неудачи на Гран-при Испании.

Шарль Леклер остался без очков после провальной квалификации, стартовал вторым, однако финишировал лишь пятым.

«Первый ряд в квалификации, но очевидно, что многое предстоит найти в гоночные дни.

Наше внимание переключается на Канаду 🇨🇦👊», – говорится в послании Скудерии.

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