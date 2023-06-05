«Феррари»: «Многое предстоит найти в гоночные дни»
«Феррари» высказалась в соцсетях после неудачи на Гран-при Испании.
Шарль Леклер остался без очков после провальной квалификации, Карлос Сайнс стартовал вторым, однако финишировал лишь пятым.
«Первый ряд в квалификации, но очевидно, что многое предстоит найти в гоночные дни.
Наше внимание переключается на Канаду 🇨🇦👊», – говорится в послании Скудерии.
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Леклер регулярно приезжает на 1, 2 ряд, что с этого толку если машина не едет в гонке?
Просто надо признать - мы построили нищее ведро, которое уступает даже прошлогоднему и едет вровень с альпин, пора выстроить в ряд виновных и набутыливать
А в гоночные дни для начала логику б нашли, уже в результатах прибавят)
Многое уже пусть потом ищут