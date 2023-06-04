Шарль Леклер: «Проблемы «Феррари» больше, чем я ожидал»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о печальном итоге Гран-при Испании.

Монегаск стартовал с пит-лейн после неудачи в квалификации и замены деталей и добрался до 11-го места. Леклер отметил, что провальным для Скудерии становится весь сезон-2023, и высказался о трудностях, связанных с шинами.

«Честно говоря, проблемы больше, чем я ожидал. В этом году уже случались разочаровывающие дни, и, увы, это (результат гонки) соответствует тому, что происходило в сезоне в целом.

Мы провели первый отрезок на «харде» и ожидали, что это хорошие шины, но по какой-то причине все было очень плохо. Никакого сцепления, особенно спереди. Ограничения были совершенно другими в сравнении с квалификацией. В каком-то смысле мы это ожидали. В то же время по какой-то причине на втором отрезке с «хардом» я делал ровно то же самое, однако ощущения были очень хорошими.

То есть по какой-то причине мы никак не могли попасть в рабочее окно покрышек, а потом попали – это стало неожиданностью. Впереди большая работа.

На втором и заключительном отрезках ощущения были скорее такими, какими и должны быть, стало лучше. Но в целом мы сильно отстаем, особенно в гоночных условиях – опять.

Я считаю, что нам нужно полностью сосредоточиться на этом и чаще находить оптимальное окно для шин, лучше с ними работать. [Изменение температуры на] два или три градуса оказывает огромное влияние на баланс, и в этот уик-энд у нас возникали проблемы с тем, чтобы попасть в окно», – признался Леклер.

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2 комментария

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Be_Fun
Эклеру надо мотать из этого цирка куда угодно, его опять сливают в пользу донного саинса, тут уже никаких сомнений.
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не опять, а снова!
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