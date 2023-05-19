После отмены этапа в Имоле «Формула-1» и «Пирелли» ищут другой этап для тестирования нового формата квалификации (RN365)

В « » ищут новый вариант для проведения теста экспериментального формата квалификации.

В дополнение к формату гоночного уик-энда со спринтом в «Формуле-1» в этом году также хотят опробовать экспериментальный формат квалификации, в рамках которого по ходу каждого из сегментов гонщики будут обязаны использовать шины только одного типа.

В частности, в первом сегменте квалификации использовать «хард», во втором «медиум», а в третьем «софт».

Изначально данный формат квалификации планировалось опробовать на Гран-при Эмилии-Романьи. Однако теперь, согласно информации RacingNews365 – после отмены этапа ввиду чрезвычайной ситуации, – в «Пирелли» обсуждают с «Ф-1» альтернативы.

Первоначальная договоренность предусматривала тестирование данного формата на этапах в Имоле и Венгрии. Теперь в «Пирелли» стремятся найти замену для отмененного -Романьи.

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