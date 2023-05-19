После отмены этапа в Имоле «Формула-1» и «Пирелли» ищут другой этап для тестирования нового формата квалификации (RN365)
В «Пирелли» ищут новый вариант для проведения теста экспериментального формата квалификации.
В дополнение к формату гоночного уик-энда со спринтом в «Формуле-1» в этом году также хотят опробовать экспериментальный формат квалификации, в рамках которого по ходу каждого из сегментов гонщики будут обязаны использовать шины только одного типа.
В частности, в первом сегменте квалификации использовать «хард», во втором «медиум», а в третьем «софт».
Изначально данный формат квалификации планировалось опробовать на Гран-при Эмилии-Романьи. Однако теперь, согласно информации RacingNews365 – после отмены этапа ввиду чрезвычайной ситуации, – в «Пирелли» обсуждают с «Ф-1» альтернативы.
Первоначальная договоренность предусматривала тестирование данного формата на этапах в Имоле и Венгрии. Теперь в «Пирелли» стремятся найти замену для отмененного Гран-при Эмилии-Романьи.
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Ф1 скоро будет напоминать мем с чуваком, которого из окна выбрасывают, когда он что-то адекватное говорит.
"Может не будем менять хорошо работающий формат и сосредоточимся на доведении до идеала выполнение правил и проработку серых зон?"
И вылетает тут же..