После отмены этапа в Имоле «Формула-1» и «Пирелли» ищут другой этап для тестирования нового формата квалификации (RN365)

Теги Пирелли Формула-1 регламент Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

В «Пирелли» ищут новый вариант для проведения теста экспериментального формата квалификации.

В дополнение к формату гоночного уик-энда со спринтом в «Формуле-1» в этом году также хотят опробовать экспериментальный формат квалификации, в рамках которого по ходу каждого из сегментов гонщики будут обязаны использовать шины только одного типа.

В частности, в первом сегменте квалификации использовать «хард», во втором «медиум», а в третьем «софт».

Изначально данный формат квалификации планировалось опробовать на Гран-при Эмилии-Романьи. Однако теперь, согласно информации RacingNews365 – после отмены этапа ввиду чрезвычайной ситуации, – в «Пирелли» обсуждают с «Ф-1» альтернативы.

Первоначальная договоренность предусматривала тестирование данного формата на этапах в Имоле и Венгрии. Теперь в «Пирелли» стремятся найти замену для отмененного Гран-при Эмилии-Романьи.

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2 комментария

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Minuvert
Из ближайших этапов самым очевидным выглядит Каталония, там и прямая хорошая и повороты всех типов. Заодно и обновления проверить
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Андрей Омельянович
очередной маразм от ФИА. В чём зрелищность ? В чём смысл ?
Ф1 скоро будет напоминать мем с чуваком, которого из окна выбрасывают, когда он что-то адекватное говорит.
"Может не будем менять хорошо работающий формат и сосредоточимся на доведении до идеала выполнение правил и проработку серых зон?"
И вылетает тут же..
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