Фредерик Вассер: «Феррари» стоит сосредоточиться на себе и не слишком много думать о других командах»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признал, что первый отрезок сезона сложился для команды непросто.

Вассер принял «Феррари» в самом начале 2023 года, сменив на посту руководителя Маттиа Бинотто.

«Да, конечно, это был настоящий вызов. Потому что когда ты приходишь в команду за месяц до презентации нового болида, тебе нужно многое осмыслить. Потом начинается сезон и события начинают развиваться быстро, все происходит одно за другим. Так что задача довольно непростая. Но меня радует то, что в команде царит очень позитивная атмосфера – несмотря на то, что результаты на старте оказались совсем не такими, как мы надеялись.

Для нас самое главное – сосредоточиться на себе и своей работе, чтобы выжать максимум из тех возможностей, которые у нас есть сейчас. Нам не стоит слишком много думать о других командах», – рассказал Вассер.

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2 комментария

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Incendier Deafening
Вью почти 1 в 1 от того же Васера 22 апреля. Уже июнь, дядя, машина с обновками быстрее не едет.
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Scorpio
А можно там на пиццы и хот-доги превысить бюджет, уже, а? Можно уже провести тонну тестов, списать их, например, на шлюх, для персонала и выдать нормальные обновления, а не анал-карнавал нон стоп?
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