Норриса освистали болельщики после победы в Мексике

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис одержал уверенную победу на Гран-при Мехико, опередив преследователей на 30 секунд.

Сразу после финиша британца освистали трибуны во время интервью. Такое же поведение повторилось во время награждения на подиуме – гонщик помахал зрителям рукой.

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й