Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Меня спасла VSC»

Леклер признал помощь обстоятельств в борьбе с Ферстаппеном.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер финишировал вторым на Гран-при Мехико, сдержав гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена . Незадолго до финиша заезд был нейтрализован виртуальной машиной безопасности (VSC).

«Очень доволен уик-эндом. Остин сложился очень позитивно, но еще один подиум – отличный сюрприз. Очень рад снова оказаться на этом потрясающем подиуме.

Я очень обрадовался VSC в конце! Мои шины полностью износились. Я видел, как Макс приближается на «софте».

Было тяжело, но в конце меня спасла VSC», – заявил монегаск.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й