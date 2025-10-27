Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Меня спасла VSC»
Леклер признал помощь обстоятельств в борьбе с Ферстаппеном.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал вторым на Гран-при Мехико, сдержав гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Незадолго до финиша заезд был нейтрализован виртуальной машиной безопасности (VSC).
«Очень доволен уик-эндом. Остин сложился очень позитивно, но еще один подиум – отличный сюрприз. Очень рад снова оказаться на этом потрясающем подиуме.
Я очень обрадовался VSC в конце! Мои шины полностью износились. Я видел, как Макс приближается на «софте».
Было тяжело, но в конце меня спасла VSC», – заявил монегаск.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й
