Макс Ферстаппен: «Главной задачей было выжить на первом отрезке гонки»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Мехико, признав, что самым трудным стал стартовый отрезок гонки.
«Начало гонки получилось для меня очень напряженным. Я чуть не попал в аварию. Все вокруг меня стартовали на «софте», а я был на «медиуме», так что да, было трудно. Главной задачей было просто выжить на первом отрезке гонки.
После перехода на «софт» мы стали быстрее. В целом уик-энд получился тяжелым, но то, что мы смогли побороться за второе место в гонке после всего, что случилось на первых кругах – это для нас очень сильный результат.
Что касается концовки гонки – то так бывает. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Иногда машина безопасности играет тебе на руку, а иногда наоборот», – рассказал Ферстаппен.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й