Феттелю предложили роль ответственного по экологии в «Формуле-1» (It.motorsport)
Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу-1» как менеджер.
В прошедшие выходные четырехкратный чемпион мира приехал на Гран-при Монако – визит в паддок стал для Феттеля первым после завершения карьеры.
Как сообщает It.motorsport.com, Себ вместе со своим отцом Норбертом посетил все бывшие команды, встретился с Льюисом Хэмилтон и поужинал с «Феррари».
Утверждается, что руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали, по приглашению которого Феттель нанес визит в паддок, предложил немцу должность «менеджера по экологии». Если Себастьян согласится, то будет отвечать за все «зеленые» проекты серии. В частности, «Ф-1» полностью перейдет на биотопливо с 2026 году, а к 2030-му должна стать CO2-нейтральной.
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