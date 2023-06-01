Феттелю предложили роль ответственного по экологии в «Формуле-1» (It.motorsport)

может вернуться в «Формулу-1» как менеджер.

В прошедшие выходные четырехкратный чемпион мира приехал на – визит в паддок стал для Феттеля первым после завершения карьеры.

Как сообщает It.motorsport.com, Себ вместе со своим отцом Норбертом посетил все бывшие команды, встретился с и поужинал с « ».

Утверждается, что руководитель «Ф-1» , по приглашению которого Феттель нанес визит в паддок, предложил немцу должность «менеджера по экологии». Если Себастьян согласится, то будет отвечать за все «зеленые» проекты серии. В частности, «Ф-1» полностью перейдет на биотопливо с 2026 году, а к 2030-му должна стать CO 2 -нейтральной.

Феттель посетил паддок «Ф-1» впервые после завершения карьеры: «Пока доволен решением уйти, но больше всего не хватает конкуренции»

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