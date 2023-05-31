Феттель стал инвестором немецкой команды по парусному спорту

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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель в качестве инвестора присоединился к проекту немецкой команды по парусному спорту.

Феттель решил объединить усилия с двукратным бронзовым медалистом Олимпиады (Рио-2016 и Токио-2020) Эриком Хейлом и владельцем команды Томасом Риедлем.

Для гонок команда Германии будет использовать одну из самых быстроходных моделей парусников на подводных крыльях F50, способную развивать скорость почти в 100 км/ч. Германия стала последней нацией, присоединившейся к соревнованиям мировой лиги SailGP. Первый этап пройдет 16-17 июня в Чикаго.

Феттель, как сообщается, собирается взять на себя активную роль в управлении и работе команды.

«Я вижу здесь большой потенциал. Серия SailGP начинает свой четвертый сезон и впервые в ней будет участвовать команда Германии. Параллели между парусным спортом и «Формулой-1» существуют давно. Гоночные лодки завораживают, а скорости на воде невероятно высокие.

Сами гонки зрелищные и захватывающие и я рад возможности работать такой мотивированной командой настоящих моряков. Кроме того, эта серия не только использует энергию ветра, но и стремится задавать новые стандарты экологической стабильности в спорте», – рассказал Феттель.

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