«Ф-1» использует грузовики на биотопливе на европейской стадии сезона-2023. Серия заявила о снижении выбросов на 60 процентов

Теги Формула-1 регламент Экология Авто

«Формула-1» объявила о том, что использует грузовики на биотопливе.

18 грузовиков от логистического партнера серии DHL преодолеют около 10 600 км на европейской стадии сезона-2023. Выбросы углекислого газа снижены как минимум на 60 процентов в сравнении со стандартным бензином, утверждают в чемпионате.

С 2026 года на биотопливо перейдут болиды «Ф-1».

Карун Чандок: «Ф-1» пришло время отказаться от гибридов. Нам нужны болиды с кричащими двигателями V10 на экологически чистом топливе»

5 комментариев

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Совесть Черданцева
18 грузовиков на биотопливе - это 9 команд Ф1 на фоне Ред Булла
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Ascari
18 грузовиков?? В журнале "формула" была как то статья, где говорили, что на европейские этапы фиа возит свои грузы на 150 грузовиках.
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Luca di Montezemolo
Круто, экология спасена, выбросы сократятся на 0.000000000001% или около того.
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TravenS
Ответ Ascari
18 грузовиков?? В журнале "формула" была как то статья, где говорили, что на европейские этапы фиа возит свои грузы на 150 грузовиках.
Не вижу противоречий — 18 грузовиков на биотопливе и 132 на бензине 🤠
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Ollagir
Ответ Luca di Montezemolo
Круто, экология спасена, выбросы сократятся на 0.000000000001% или около того.
Даже меньше
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