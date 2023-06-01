«Ф-1» использует грузовики на биотопливе на европейской стадии сезона-2023. Серия заявила о снижении выбросов на 60 процентов

« » объявила о том, что использует грузовики на биотопливе.

18 грузовиков от логистического партнера серии DHL преодолеют около 10 600 км на европейской стадии сезона-2023. Выбросы углекислого газа снижены как минимум на 60 процентов в сравнении со стандартным бензином, утверждают в чемпионате.

С 2026 года на биотопливо перейдут болиды «Ф-1».

Карун Чандок: «Ф-1» пришло время отказаться от гибридов. Нам нужны болиды с кричащими двигателями V10 на экологически чистом топливе»