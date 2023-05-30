Ньюгарден заработал рекордные $3,666 млн за победу на «500 милях Индианаполиса»

Двукратный чемпион « » получит беспрецедентную выплату за победу в гонке «500 милях Индианаполиса».

Общий призовой фонд «Инди-500» превысил 17 миллионов долларов, доля пилота « » составила 3,666 миллиона. Обе величины являются рекордными в истории гонки.

из «Чип Гэнасси» выиграл «Инди-500» в прошлом году и заработал 3,1 миллиона, а в этом сезоне проиграл Ньюгардену на последнем круге и получит 1,043 миллиона.

Ньюгарден впервые выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» – обогнав Эрикссона на последнем круге. Ферруччи – 3-й