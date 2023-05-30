Ньюгарден заработал рекордные $3,666 млн за победу на «500 милях Индианаполиса»

Теги Индикар Чип Гэнасси Пенске 500 миль Индианаполиса Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден деньги Авто

Двукратный чемпион «Индикара» Джозеф Ньюгарден получит беспрецедентную выплату за победу в гонке «500 милях Индианаполиса».

Общий призовой фонд «Инди-500» превысил 17 миллионов долларов, доля пилота «Пенске» составила 3,666 миллиона. Обе величины являются рекордными в истории гонки.

Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» выиграл «Инди-500» в прошлом году и заработал 3,1 миллиона, а в этом сезоне проиграл Ньюгардену на последнем круге и получит 1,043 миллиона.

Ньюгарден впервые выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» – обогнав Эрикссона на последнем круге. Ферруччи – 3-й

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