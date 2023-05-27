Фернандо Алонсо: «Чтобы выиграть гонку нам понадобится некоторая помощь со стороны Ферстаппена»

Пилот « » поделился мнением о шансах выиграть .

Завтрашнюю гонку Алонсо начнет со второй позиции, стартуя прямо позади .

«Нам нужно спокойно провести гонку, постараться все сделать правильно, подобрать хорошую стратегию, хорошо провести старт, не допустить ошибок со стороны никого из команды, и меня в том числе, а там посмотрим, каким будет конечный результат.

Но чтобы выиграть гонку нам понадобится некоторая помощь со стороны Макса. Может быть, ему не повезет с моментом появления машины безопасности, или « » проведет ему плохой пит-стоп.

Я знаю, что они лучше всех в «Ф-1» проводят пит-стопы, но в одной гонке даже у них может случиться ошибка. Такие вещи могут дать нам шанс. Если же гонка пройдет нормально, нам будет очень трудно победить», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры