Фернандо Алонсо: «Чтобы выиграть гонку нам понадобится некоторая помощь со стороны Ферстаппена»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах выиграть Гран-при Монако.

Завтрашнюю гонку Алонсо начнет со второй позиции, стартуя прямо позади Макса Ферстаппена.

«Нам нужно спокойно провести гонку, постараться все сделать правильно, подобрать хорошую стратегию, хорошо провести старт, не допустить ошибок со стороны никого из команды, и меня в том числе, а там посмотрим, каким будет конечный результат.

Но чтобы выиграть гонку нам понадобится некоторая помощь со стороны Макса. Может быть, ему не повезет с моментом появления машины безопасности, или «Ред Булл» проведет ему плохой пит-стоп.

Я знаю, что они лучше всех в «Ф-1» проводят пит-стопы, но в одной гонке даже у них может случиться ошибка. Такие вещи могут дать нам шанс. Если же гонка пройдет нормально, нам будет очень трудно победить», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры

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