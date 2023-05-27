Фернандо Алонсо: «Постараемся выиграть гонку»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял второе место.

«Ощущения хорошие. Понятно, что поул в Монако значит очень многое, но сегодня Макс оказался чуть быстрее. Жаль.

Я думаю, что старт с первого ряда здесь – это для нас очень большое событие. При этом наиболее слабым нашим местом на этой трассе кажется третий сектор.

Посмотрим, что мы сможем сделать завтра с точки зрения стратегии, что будет с погодой. Мы постараемся выиграть гонку.

Рывок к первому повороту на старте здесь совсем короткий, хотя обычно мы хорошо стартуем. Макс же стартует не очень стабильно – может быть, как раз завтра у него будет неудачный старт», – рассказал Алонсо.

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