Фернандо Алонсо: «Постараемся выиграть гонку»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой занял второе место.
«Ощущения хорошие. Понятно, что поул в Монако значит очень многое, но сегодня Макс оказался чуть быстрее. Жаль.
Я думаю, что старт с первого ряда здесь – это для нас очень большое событие. При этом наиболее слабым нашим местом на этой трассе кажется третий сектор.
Посмотрим, что мы сможем сделать завтра с точки зрения стратегии, что будет с погодой. Мы постараемся выиграть гонку.
Рывок к первому повороту на старте здесь совсем короткий, хотя обычно мы хорошо стартуем. Макс же стартует не очень стабильно – может быть, как раз завтра у него будет неудачный старт», – рассказал Алонсо.
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