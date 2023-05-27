Фернандо Алонсо: «Постараемся выиграть гонку»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой занял второе место.

«Ощущения хорошие. Понятно, что поул в Монако значит очень многое, но сегодня Макс оказался чуть быстрее. Жаль.

Я думаю, что старт с первого ряда здесь – это для нас очень большое событие. При этом наиболее слабым нашим местом на этой трассе кажется третий сектор.

Посмотрим, что мы сможем сделать завтра с точки зрения стратегии, что будет с погодой. Мы постараемся выиграть гонку.

Рывок к первому повороту на старте здесь совсем короткий, хотя обычно мы хорошо стартуем. Макс же стартует не очень стабильно – может быть, как раз завтра у него будет неудачный старт», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» на улицах Монако: Ферстаппен вырвал поул у Алонсо

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Давай, дед, на тебя вся надежда. Иначе сезон изгажен РБ бесповоротно. Хотя Ньюи, конечно, уважуха, гениальный чел.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Не надо дарить надежду, Нандо, победа реальна только если РБ сломается или Макс разложится, других вариантов нет, но я и 2 месту буду очень рада
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Идеальные условия, больше в сезоне таких может и не быть. РБ всего один, нужно только не провалить старт
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MWLR
Помню, было дело в теннисе: тоже один испанец сказал, что, может быть, у Джоковича будет неудачный день, и он у него выиграет. Так Джоковича на следующий день сняли с турнира :DDDD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigori86
Какие есть варианты? Вполне реально выграть старт и не налажать с тактикой. Плюс возможно элементарное везение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максон Ферстаппен
Ответ Великий Алонсо
Не надо дарить надежду, Нандо, победа реальна только если РБ сломается или Макс разложится, других вариантов нет, но я и 2 месту буду очень рада
Если Алонсо вырвется вперёд в первом повороте, то я думаю, что шансы есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий