Руководитель «Астон Мартин»: «Нет причин, почему Алонсо не будет выступать с «Хондой» в 2026-м»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Хонда Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» считает, что Фернандо Алонсо воссоединится с «Хондой».

Японская фирма станет мотористом «Астон Мартин» в 2026 году, когда двукратному чемпиону «Формулы-1» исполнится 45 лет. Алонсо уже использовал двигатели «Хонды», когда выступал за «Макларен» – сотрудничество в большей степени запомнилось яркими фразами Фернандо, чем успехами.

«На мой взгляд, нет причин полагать, что он не будет в нашей машине в 2026 году. Не вижу ни одной причины, почему такого не будет», – заявил Майк Крак.

Менеджер также ответил на вопрос о роли Алонсо в принятии решения:

«Фернандо не был вовлечен в переговоры, но его постоянно держали в курсе. Мы хотели услышать его мысли, его мнение. Так происходит со всеми вопросами, ведь он является ключевым членом команды, как и Ланс [Стролл].

У нас очень хорошие отношения с гонщиками – это слышно по радиопереговорам. Так что они всегда вовлечены, и, более того, нам очень повезло, что есть [амбассадор] Педро [де ла Роса], у которого есть свои связи. Считаю, в целом у нас очень сильная команда, и я не выделяю пилотов или инженеров – есть большая группа людей, в которой ценится мнение каждого».

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2 комментария

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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
Алонсо обманывает возраст, гений.
Он настолько быстрый что время за ним не успевает)))
+3
0
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Великий Алонсо
Алонсо обманывает возраст, гений.
+1
-1
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