Вильнев потерял место в гиперкаре «Вануолла» перед «24 часами Ле-Мана»

Теги Жак Вильнев 24 часа Ле-Мана Формула-1 Indy Lights Эстебан Герьери Том Дильманн WEC Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров.

Вильнев пилотировал болид «Вануолла» вместе с Томом Дильманном и Эстебаном Герьери. Команда заменила 52-летнего канадца на Тристана Вотье – чемпиона Indy Lights 2012 года, в последние сезоны выступавшего в американской серии IMSA.

Причиной такого решения стали слабые выступления Жака, пишет Autosport – гонщик попал в две аварии в первой части сезона. В то же время босс команды Колин Коллес отметил, что Вильнев «не готов» к «Ле-Ману» из-за предстоящего прибавления в семье и недостаточного наката. Неясно, выступит ли Вильнев на трех заключительных этапах WEC 2023 года.

«24 часа Ле-Мана» состоится 10-11 июня.

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2 комментария

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Maxxxim87
Сам угомониться не могут , то начальники помогут ))
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Luca di Montezemolo
Жаль, начнет больше интервью бредовых давать, последнее время их было меньше. Вот и такие бывают чемпионы ф1 которых выгоняют из за отсутствия скилла, надо ли напоминать на чьем звездолете он взял титул, или итак можно догадаться кто делает чемпионов из гонщиков середняков.
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