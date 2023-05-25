Вильнев потерял место в гиперкаре «Вануолла» перед «24 часами Ле-Мана»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров.
Вильнев пилотировал болид «Вануолла» вместе с Томом Дильманном и Эстебаном Герьери. Команда заменила 52-летнего канадца на Тристана Вотье – чемпиона Indy Lights 2012 года, в последние сезоны выступавшего в американской серии IMSA.
Причиной такого решения стали слабые выступления Жака, пишет Autosport – гонщик попал в две аварии в первой части сезона. В то же время босс команды Колин Коллес отметил, что Вильнев «не готов» к «Ле-Ману» из-за предстоящего прибавления в семье и недостаточного наката. Неясно, выступит ли Вильнев на трех заключительных этапах WEC 2023 года.
«24 часа Ле-Мана» состоится 10-11 июня.
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