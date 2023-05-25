Вильнев потерял место в гиперкаре «Вануолла» перед «24 часами Ле-Мана»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года не выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров.

Вильнев пилотировал болид «Вануолла» вместе с и Эстебаном Герьери. Команда заменила 52-летнего канадца на Тристана Вотье – чемпиона 2012 года, в последние сезоны выступавшего в американской серии IMSA.

Причиной такого решения стали слабые выступления Жака, пишет Autosport – гонщик попал в две аварии в первой части сезона. В то же время босс команды Колин Коллес отметил, что Вильнев «не готов» к «Ле-Ману» из-за предстоящего прибавления в семье и недостаточного наката. Неясно, выступит ли Вильнев на трех заключительных этапах 2023 года.

«24 часа Ле-Мана» состоится 10-11 июня.

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