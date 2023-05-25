Гюнтер Штайнер: «Хаас» будет побеждать в Гран-при, но не скажу, что в 2023-м или 2024-м»

Теги Гран-при Бразилии Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер верит в победы в «Формуле-1».

Американская команда начала выступления в 2016 году и пока не завоевывала подиумы. На счету «Хааса» одна поул-позиция – ее заработал Кевин Магнуссен на Гран-при Сан-Паулу-2022.

Этап в Монако станет для коллектива 150-м.

«Есть команды, которые провели гораздо больше гонок, но 150 Гран-при – немаленькая величина. При этом мы самая молодая команда – думаю, это о чем-то говорит. Были взлеты, были падения, но такова жизнь. Это было хорошее приключение, достойное, и оно еще не завершено – мы продолжаем.

Текущая цель – подняться в Кубке конструкторов по отношению к прошлому сезону, каждый год прибавлять. Очень просто.

В какой-то момент мы хотим побеждать в гонках. Не знаю, насколько мы далеки, и не скажу, что в нынешнем году или в следующем, но в какой-то момент такое случится с «Хаасом», – пообещал Штайнер.

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Кевин Магнуссен: «Хаас» будет стремиться сделать такой же шаг вперед, как «Астон Мартин»

4 комментария

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Wesker
Скорее в 2025-м. Но это не точно. 🤣
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Jon Anderson
При тебе команда не будет побеждать точно
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Luca di Montezemolo
Балабольство обычное, в которое поверят идиоты только, хаас ездит на упрощенных копиях прошлогодней феррари, которую им собирают другие и что дадут , на том и ездить будут, даже сама феррари уже не борется за победы.
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alex8895
Гюнтер Штайнер: Хаас будет побеждать в Гран-при, но не скажу где (в игре F1 или в реальности), и в каком году.
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