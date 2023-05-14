Кевин Магнуссен: «Хаас» будет стремиться сделать такой же шаг вперед, как «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о текущем положении команды.

Магнуссен отметил, что для него большим сюрпризом стал такой прогресс «Астон Мартин», и что «Хаасу» нужно стремиться сделать то же самое.

«Каждый год мы говорим о том, насколько высокой стала плотность команд в пелотоне – и в этом году « » сделала еще один шаг в сторону повышения плотности. Так что сейчас явно не тот случай, когда ты приезжаешь на первую гонку сезона со своей машиной, затем понимаешь, где находишься в расстановке сил, и после этого остаешься там на весь сезон, борясь, например, за 8-9 место.

В этом же году, чтобы оказаться на 7-8 позиции, тебе нужно все сделать правильно – потому для такого результата тебе нужно стать «лучшим из остальных». При этом одна из команд средней группы в этом году поднялась ближе к лидерам, и это несколько изменило расстановку сил в пелотоне. Меня такой прогресс немного удивил.

Мы знали, что в этом году сделаем шаг вперед с новой машиной, и мы видим подтверждение этому на трассе. У нас действительно есть та скорость, на которую мы надеялись. Но другие команды тоже хорошо поработали, так что мы по-прежнему находимся в средней группе.

Разумеется, нам бы хотелось быть ближе к лидерам, сделать такой же шаг вперед, как « ». И это то, к чему мы будем стремиться в будущем», – рассказал Магнуссен.

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