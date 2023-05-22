Гюнтер Штайнер о новых командах «Ф-1»: «Зачем раскачивать лодку?»

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Хайтек Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер не понимает, зачем «Формуле-1» новые команды.

Желание участвовать в чемпионате с 2026 года выражала «Андретти». Также сообщалось об интересе к «Ф-1» других проектов – в частности, «Хайтека» и «Пантеры Азии».

«Оптимальное количество команд в «Ф-1»? С моей стороны было бы неправильно говорить «11» или «12», так как я не знаю, что они привнесут. Я считаю, если количество команд увеличивается, должны появиться плюсы для десяти текущих участников – тогда никто не будет против. Команд может быть 11, 12, 13 – не знаю.

Сейчас все десять команд очень стабильны. Такого не было давно. Конкуренция становится плотнее, финансовая ситуация в командах устойчивая. Зачем раскачивать лодку, если плюсов для нас не будет?» – заявил руководитель «Хааса».

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5 комментариев

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past present future
Ну хотя бы затем, чтобы пришли более амбициозные, чем хаас
+10
0
+10
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MaEn
Ответ Sergio19882007
У Путина научился)
Как же зае... это выражение!
Любимый слоган у всех консервативных старцев и боящихся будущего закостенелых реакционеров.
+4
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Рнпрл Аари
Ответ past present future
Ну хотя бы затем, чтобы пришли более амбициозные, чем хаас
Бывали амбициознее, но в итоге выжили стабильные
+1
0
+1
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Sergio19882007
У Путина научился)
+4
-4
0
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