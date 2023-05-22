Гюнтер Штайнер о новых командах «Ф-1»: «Зачем раскачивать лодку?»

не понимает, зачем «Формуле-1» новые команды.

Желание участвовать в чемпионате с 2026 года выражала « ». Также сообщалось об интересе к «Ф-1» других проектов – в частности, «Хайтека» и «Пантеры Азии».

«Оптимальное количество команд в «Ф-1»? С моей стороны было бы неправильно говорить «11» или «12», так как я не знаю, что они привнесут. Я считаю, если количество команд увеличивается, должны появиться плюсы для десяти текущих участников – тогда никто не будет против. Команд может быть 11, 12, 13 – не знаю.

Сейчас все десять команд очень стабильны. Такого не было давно. Конкуренция становится плотнее, финансовая ситуация в командах устойчивая. Зачем раскачивать лодку, если плюсов для нас не будет?» – заявил руководитель «Хааса».

Зак Браун: «Ф-1» нужны новые команды вроде «Хааса», а не мечтатели»

Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!