Герхард Бергер об американизации «Ф-1»: «Серию всегда отличала европейская культура – нельзя пытаться прогнуть ее под себя»

Теги Герхард Бергер Гран-при США Формула-1 Гран-при Майами Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер считает, что серии стоит действовать осторожнее и не пытаться слишком сильно меняться в угоду американскому зрителю.

«Теперь, когда у руля стоит «Либерти Медиа», нам наконец-то удалось привлечь внимание Америки к «Формуле-1».

При этом «Формулу-1» в основном отличает европейская культура. И эту культуру и эти традиции нельзя пытаться прогнуть под себя.

Вот это расширение и усиление фактора шоу, рассчитанный на американцев, которым иногда пытаются разбавить уик-энд, лично мне не очень нравится. В том числе это касается и сериала Netflix.

В то же время я признаю, что в прошлом мы проводили гонки в Америке, но «Формула-1» тогда не вызывала у местных болельщиков особого интереса. Тогда в Америке существовало крепкое ядро постоянных болельщиков и на Гран-при приходило 30000 человек. А сейчас уик-энд в Майами посещает 300000 человек, а в Остине может быть и 40000 человек», – рассказал Бергер.

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16 комментариев

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doctor.morge
Что говорит о том, что сами гонки в принципе американцев как процесс не интересуют. Лишь бы были музон, пивас и жрачка. Культура ярмарочного балагана.
Теперь так и будете жить, раз прocpали все полимеры
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Gonshic
Ф1 была элитарной, самой элитной во всем мире всех разновидностей спорта. А вот теперь ее превращают в заурядное автошоу и превратят довольно скоро
+10
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antistar-Z
Европа позволила США сделать из себя посмешище, как в политике и экономике, так и в Формуле-1. Захотят и футбол заберут.
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Михаил Надменный
Ну владельцы из США естественно подгоняют под свое понимание,типа того же Наскара. 100500 гонок в сезоне, больше людей - больше денег. Но,тут проблема в том ,что Ф1 всё-таки " гастролирущий цирк" по всему шару,это не наскар и не инди,где все в одной стране. Даже чисто логистика и персонал,пилоты не вывезут
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Вадим flanec
Да уже прогнули Ф1. Достаточно посмотреть сколь гонок в Штатах, в календаре Ф1 и сколь вообще на американском континенте.
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прохожий2
Пиндосня фанатеет от НАСКАРа и Инди ( под разными вывесками за последние 30 лет).. Называя этих их пилотов "лучшими в мире"(!!!!),..умеющими рулить только влево.. Что эти "суперы" показазали в Ф-1 - я помню.. "ПУСТОТА"° . Разве Майкл ( Андретти) поимел несколько эффектных аварий на стартах!!))
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Иван Алейников
Ответ Batt Monner
Самобытность не всегда продается. Да, в Европе делают не массовый, а элитарный продукт. Но с раздутыми бюджетами Ф1 не выживет без роста числа фанов, не окупится. Иди Ф1 дальше по дороге Берни, она бы превратилась в Ле Ман с 3-4 заводскими командами и морем клиентов. Это только бы гики смотрели. И нет, шлак не популярен, НБА, АПЛ, ЛЧ - это все крутые турниры, а вот самобытные Серии А никому не нужны
Серия а в Италии?
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Adams
Ответ прохожий2
Пиндосня фанатеет от НАСКАРа и Инди ( под разными вывесками за последние 30 лет).. Называя этих их пилотов "лучшими в мире"(!!!!),..умеющими рулить только влево.. Что эти "суперы" показазали в Ф-1 - я помню.. "ПУСТОТА"° . Разве Майкл ( Андретти) поимел несколько эффектных аварий на стартах!!))
В индикаре за сезон из 17 гонок всего 4 овала, остальное дорожники и городские трассы
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ doctor.morge
Что говорит о том, что сами гонки в принципе американцев как процесс не интересуют. Лишь бы были музон, пивас и жрачка. Культура ярмарочного балагана. Теперь так и будете жить, раз прocpали все полимеры
пока регламент более-менее целостный, ничего страшного не случится. но они доберутся и до регламента рано или поздно, и серии не станет.
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Batt Monner
Серии чуть не не стало при Берни, с нулевых она потеряла треть аудитории. Либерти вернули Ф1 популярность. Но да, у ценителей рафинада во рту с каждым годом все горче
популярность не то же самое, что самобытность. она тут вообще ни при чём. популярен всякий шлак, как правило. инженерный спорт в принципе не может быть популярен, тем более в такой жадной до зрелищ стране,
как США.
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Jack 13th
Ответ ральф шумахер
А те кто смотрел гонки, помнят, как Жак Вильнев на второй год в ф1, после инди, взял титул.
На ньюивском убер-космовозе.
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