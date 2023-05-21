Герхард Бергер об американизации «Ф-1»: «Серию всегда отличала европейская культура – нельзя пытаться прогнуть ее под себя»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что серии стоит действовать осторожнее и не пытаться слишком сильно меняться в угоду американскому зрителю.

«Теперь, когда у руля стоит «Либерти Медиа», нам наконец-то удалось привлечь внимание Америки к «Формуле-1».

При этом «Формулу-1» в основном отличает европейская культура. И эту культуру и эти традиции нельзя пытаться прогнуть под себя.

Вот это расширение и усиление фактора шоу, рассчитанный на американцев, которым иногда пытаются разбавить уик-энд, лично мне не очень нравится. В том числе это касается и сериала Netflix.

В то же время я признаю, что в прошлом мы проводили гонки в Америке, но « » тогда не вызывала у местных болельщиков особого интереса. Тогда в Америке существовало крепкое ядро постоянных болельщиков и на приходило 30000 человек. А сейчас уик-энд в посещает 300000 человек, а в Остине может быть и 40000 человек», – рассказал Бергер.

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