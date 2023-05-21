Даниил Квят о самом недооцененном гонщике «Формулы-1»: «Вероятно, я назову Албона»

Теги Уильямс Формула-1 Даниил Квят Александр Албон Авто

Даниил Квят рассказал, что считает Алекса Албона самым недооцененным гонщиком «Формулы-1» на данный момент.

По словам Квята, Албон доказывает это своими выступлениями и прогрессом в «Уильямсе».

«С некоторыми из действующих гонщиков мне уже не доводилось гоняться. Но сейчас Алексу Албону стало удаваться вернуться на свой уровень – вероятно, я назову его.

Он сейчас выступает на, возможно, не самой лучшей машине, но мне кажется, что он может быть хорош. Если бы он получил хороший шанс, его карьера, вероятно, сложилась бы лучше.

Так что да, вероятно, первым на ум при таком вопросе приходит именно Алекс Албон.

Когда мы выступали вместе, он был очень покладистым парнем, с ним было очень легко работать. Да, безусловно, он очень сильный гонщик, но при этом очень спокойный и покладистый человек.

Хотя, возможно, сейчас он стал уже не таким покладистым, поскольку для того, чтобы добиться успеха в «Формуле-1», нужно быть немного дерзким», – рассказал Квят.

Главному гонщику России в «Ф-1» Квяту – 29 лет. Здесь все о его карьере сейчас, пилотажном стиле и несправедливостях в «Ред Булл»

13 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Minuvert
Тот пилот, который заслуживает второго шанса от РБ
Даня?
+11
-3
+8
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Minuvert
Тот пилот, который заслуживает второго шанса от РБ
+8
-1
+7
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Алексей Гусев
Ответ Minuvert
Боюсь, для Дани эта дверь закрыта навсегда
это плохо, пожалуй самый сильный наш пилот, ну по крайней мере вопросы еще по Шварцману, а среди остальных сильнейший Даня. И ничуть не слабее наверное половины нынешних пилотов Ф1.
+8
-2
+6
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Minuvert
Ответ Алексей Гусев
Даня?
Боюсь, для Дани эта дверь закрыта навсегда
+6
-2
+4
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Михаил Надменный
Да, Албон действительно не плох и укатывает и сержанта,ну про Латифи я вообще молчу. Но, не посыплется ли он опять под давлением при камбеке в РБ - вопрос
+1
0
+1
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Посторонним В
Ответ Алексей Гусев
что смешного?
чел в зеркало случайно глянул и решил поделиться эмоциями 🤣
+1
0
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Luca di Montezemolo
Про скорость албона спорить не буду, допустим она есть, не топового уровня и близко конечно, но допустим какая то есть, но блин как же убого и не аккуратно он обгонял, все время рисковал крашем, вот этим и запомнился, ну а сравнивать его с новичком и платифи ну такое себе.
+3
-3
0
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Алексей Гусев
Ответ Kanan Jarrus
ахахаахаххаха
что смешного?
+2
-2
0
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dw4xbhdgb8
Ответ Kanan Jarrus
ахахахах надо же возвысить напарника, который тебя унизил
Что за воздух? Квят был по всем статам лучше.
0
0
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