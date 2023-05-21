Даниил Квят о самом недооцененном гонщике «Формулы-1»: «Вероятно, я назову Албона»

рассказал, что считает самым недооцененным гонщиком «Формулы-1» на данный момент.

По словам Квята, Албон доказывает это своими выступлениями и прогрессом в « ».

«С некоторыми из действующих гонщиков мне уже не доводилось гоняться. Но сейчас Алексу Албону стало удаваться вернуться на свой уровень – вероятно, я назову его.

Он сейчас выступает на, возможно, не самой лучшей машине, но мне кажется, что он может быть хорош. Если бы он получил хороший шанс, его карьера, вероятно, сложилась бы лучше.

Так что да, вероятно, первым на ум при таком вопросе приходит именно Алекс Албон.

Когда мы выступали вместе, он был очень покладистым парнем, с ним было очень легко работать. Да, безусловно, он очень сильный гонщик, но при этом очень спокойный и покладистый человек.

Хотя, возможно, сейчас он стал уже не таким покладистым, поскольку для того, чтобы добиться успеха в «Формуле-1», нужно быть немного дерзким», – рассказал Квят.

Главному гонщику России в «Ф-1» Квяту – 29 лет. Здесь все о его карьере сейчас, пилотажном стиле и несправедливостях в «Ред Булл»