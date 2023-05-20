Зак Браун: «Ф-1» нужны новые команды вроде «Хааса», а не мечтатели»

Теги Макларен Формула-1 Андретти Автоспорт Хаас Зак Браун Авто

Зак Браун считает «Хаас» примером для потенциальных команд «Формулы-1».

Исполнительный директор «Макларена» публично поддерживает заявку «Андретти».

«Я бы хотел увидеть больше машин на решетке, если они повышают ценность нашего спорта. Мне кажется, это захватывающе. Помню, когда я начинал следить за «Формулой-1», была предварительная квалификация, участвовали 30-31 болид.

Так что я только за, если речь о подходящих командах с нужными ресурсами. В последнее десятилетие мы видели только одну надежную, стабильную команду – «Хаас».

Необходимо убедиться, что потенциальный участник настроен делать то, что надо. По своему опыту могу сказать, что в автоспорте много мечтателей. Нам не нужны команды, недооценивающие вызов и уходящие через два года.

Снимаю шляпу перед «Хаасом» за его решимость и то, что он продолжает делать. Нам нужны команды вроде такой», – сообщил Браун.

Майкл Андретти: «Надеюсь, ответ ФИА на нашу заявку получим в середине июля»

«Андретти» намерена вступить в «Ф-2» и «Ф-3» в случае попадания в «Ф-1»

1 комментарий

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swerh
Лучше бы Зак помечтал как лобовое уменьшить и тот же Хаас в гонках обойти, а не о 30 болидах на решетке.
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