«Андретти» намерена вступить в «Ф-2» и «Ф-3» в случае попадания в «Ф-1»

Теги Формула-1 Майкл Андретти Формула-3 Формула-2 Андретти Автоспорт Авто

«Андретти» собирается запустить программу в младших сериях «Формулы-1».

Об этом рассказал владелец команды Майкл Андретти. Американский проект намерен соревноваться в «Формуле-2» и «Формуле-3», если добьется одобрения заявки на вступление в «Ф-1».

«Если осуществится сделка с «Ф-1», я хотел бы также вступить в «Формулу-3» и «Формулу-2». Мне хочется контролировать продвижение наших гонщиков в системе – в таком случае ты понимаешь, какая у них техника, какие условия.

Трудно оценивать пилотов в младших сериях. Если у гонщика глубокий карман, он получает лучшие условия, чем более талантливый парень. Мы ведем дела по-другому», – пояснил Андретти.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Ну Андретти делает просто все для попадания в серию. Главный фаворит на 11е место если оно конечно будет
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