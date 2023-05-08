Майкл Андретти: «Надеюсь, ответ ФИА на нашу заявку получим в середине июля»

Майкл Андретти рассказал о состоянии переговоров с относительно создания новой команды в «Формуле-1».

«Андретти» заручился поддержкой «Кадиллака», и команда подала заявку на участие в «Формуле-1», начиная с 2025 года. По словам Андретти, официально заявка со всей необходимой документацией будет подана на этой неделе.

Также Майкл Андретти подтвердил намерения пригласить в будущую команду минимум одного американского гонщика.

«Такова наша цель и мы продолжаем работать над ее достижением. Мы обсуждаем ситуацию с ФИА.

На этой неделе мы закончим процесс подготовки и подачи всей необходимой документации. Надеюсь, ответ мы получим где-то в середине июля. Мы добились хорошего прогресса. Процесс строительства команды идет прямо сейчас», – рассказал Андретти.

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