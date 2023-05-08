Майкл Андретти: «Надеюсь, ответ ФИА на нашу заявку получим в середине июля»
Майкл Андретти рассказал о состоянии переговоров с ФИА относительно создания новой команды в «Формуле-1».
«Андретти» заручился поддержкой «Кадиллака», и команда подала заявку на участие в «Формуле-1», начиная с 2025 года. По словам Андретти, официально заявка со всей необходимой документацией будет подана на этой неделе.
Также Майкл Андретти подтвердил намерения пригласить в будущую команду минимум одного американского гонщика.
«Такова наша цель и мы продолжаем работать над ее достижением. Мы обсуждаем ситуацию с ФИА.
На этой неделе мы закончим процесс подготовки и подачи всей необходимой документации. Надеюсь, ответ мы получим где-то в середине июля. Мы добились хорошего прогресса. Процесс строительства команды идет прямо сейчас», – рассказал Андретти.
Американская команда выносит дверь в «Ф-1»: притащила «Кадиллак» и заложила базу за $200 млн
5 комментариев