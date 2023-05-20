Юки Цунода: «Начинаю все больше ощущать себя лидером «Альфа Таури»

Юки Цунода сообщил, что готов вести «Альфа Таури» за собой.

«Да, безусловно. Полагаю, я должен, потому что это мой третий сезон, и мы потеряли Пьера [ ] – команде нужен человек, на которого можно положиться. Я хочу чувствовать себя на трассе комфортно и выдавать 100 процентов в любой машине.

Не хочу, чтобы команда волновалась из-за пилотажа – вряд ли так обстояли дела, когда здесь был Пьер, особенно в 2021 году. Я чувствую, что у меня больше лидерских функций, я начинаю все больше ощущать себя лидером.

В прошлом году я после каждой гонки чувствовал, что могу выступить лучше, в том числе в квалификациях. Если бы я так выступал в свой третий сезон, то потерял бы место. Я посмотрел пару документалок, и я не хочу быть тем человеком, который не смог показать все свои качества в «Формуле-1» и вылетел. Такой настрой сделал меня сильнее и позволил понять, что пора меняться – в профессиональном плане и во всем остальном», – заявил японский гонщик.

Цунода завершил все гонки 2023 года в топ-11, его новый напарник Ник де Врис не поднимался выше 14-го места.

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