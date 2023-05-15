Чжоу Гуаньюй об этапе в Имоле: «Обновления болида должны помочь сбросить пару десятых секунды с времени на круге»

Теги Формула-1 Имола Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй рассказал, что с нетерпением ждет этап в Имоле, куда команда собирается привезти первые за этот сезон крупные обновления болида.

«Альфа Ромео» на данный момент занимает 8-е место в Кубке конструкторов – на счету команды 6 очков.

«У нас наконец-то будут обновления болида. При новой конфигурации машина должна получиться достаточно хорошей. Полагаю, обновления должны помочь сбросить пару десятых секунды с времени на круге».

Как команде это бы нам здорово пригодилось. Такая прибавка нам очень нужна – особенно если говорить о гоночном темпе, с которым у нас пока есть серьезные трудности», – рассказал Чжоу.

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