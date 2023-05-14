Льюис Хэмилтон о расширении календаря «Ф-1»: «Это здорово, хотя я больше люблю старые трассы и всегда буду предпочитать их»

Пилот « » рассказал, что ему нравится расширение географии календаря «Формулы-1» и проведение гонок в новых местах.

При этом Хэмилтон отметил, что лично он всегда будет отдавать предпочтение старым, классическим автодромам.

«Мне нравятся изменения в «Формуле-1», которые мы наблюдаем. Это действительно здорово – приезжать в разные уголки мира, выступать на разных трассах.

Хотя я, разумеется, больше люблю старые трассы и всегда будут предпочитать именно их. Может быть, через 20-30 лет какому-нибудь парню классической трассой будет казаться трех в , но для нас это пока совсем новая трасса.

Для меня же особенными всегда будут оставаться старые, классические трассы – вроде «Хунгароринга», или «Сильверстоуна», «Зандфорта», «Монцы». Эти трассы всегда будут оставаться особенными», – рассказал Хэмилтон.

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