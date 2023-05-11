Хуан-Пабло Монтойя: «Перес был слишком занят работой с шинами и не ожидал, что Ферстаппен станет угрозой на Гран-при Майами»

Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал борьбу внутри «Ред Булл» на Гран-при Майами.

стартовал с девятой позиции на решетке, что не помешало ему опередить своего напарника и выиграть гонку. Монтойя считает, что обладатель поул-позиции неправильно распределил силы и недооценил чемпиона.

«Я считаю, Чеко слишком осторожно пилотировал на первом отрезке. На мой взгляд, он был слишком занят работой с шинами. Думаю, он не ожидал, что Макс станет угрозой, а когда понял, было слишком поздно.

Просто посмотрите на итоговый отрыв от Фернандо [ , финишировавшего третьим] – к концу гонки болиды « » сильно оторвались. Если вернуться к первому отрезку, Чеко выиграл у Фернандо всего три секунды. Дело в том, что он работал с шинами, иначе отрыв составил бы десять или 15 секунд. В таком случае Макс бы точно не компенсировал бы их.

В предыдущей гонке в Баку Чеко выступил очень здорово, и, полагаю, в Майами Макс хотел показать: «Эй, не забывай, кто я такой», – высказался бывший пилот «Формулы-1».

также ответил на вопрос, может ли Перес опередить Ферстаппена по итогам года:

«Чеко в любом случае в трудной ситуации. Я уже говорил кому-то, что Чеко должен каждый уик-энд показывать свой максимум, чтобы иметь какие-либо шансы. В этом смысле Майами – упущенная возможность».

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