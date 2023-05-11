Отец Переса сравнил сына и Ферстаппена с Сенной и Простом: «Между Максом и Чеко несколько тысячных»

Антонио Перес Гарибай считает, что его сын Серхио Перес участвует в великом противостоянии.

Мексиканский политик вспомнил об исторической схватке и , описывая борьбу Серхио с напарником по « » .

«Вспомните, когда в « » были Сенна и Прост. Это то же самое, сегодня мы вновь это переживаем. Два тигра в одной клетке сражаются за каждый грамм. Они мыслят одинаково, завтракают одинаково, питаются одинаково. Они оба хотят завоевать поул, выиграть первую практику, вторую практику.

Надо помнить, сколько лет Макс в команде. Теперь Чеко может поддерживать его темп. Я все еще чувствую, что между Максом и Чеко остаются несколько тысячных в пользу Макса, и на трудных трассах они очень близки.

[Серхио] понимает, что находится в команде, где для гонщика есть только первое место, а второй становится первым из проигравших. Раньше финиш на десятом месте был чудом. Если бы у Чеко с самого начала появились возможности, которые были у других молодых гонщиков, он бы стал многократным чемпионом мира, не сомневаюсь. Я считаю, что Чеко Перес будет выступать еще десять лет, и вижу его чемпионом мира.

Сегодня мы наблюдаем за новым Чеко Пересом – он разговаривает, ходит и выглядит по-другому. Я как отец замечаю это, когда общаюсь с ним. Он иногда говорит мне: «Нет, шеф, я тут первый номер», а я отвечаю: «Нет-нет, не путай» (смеется). В субботу перед Гран-при Азербайджана я заснул как отец Чеко Переса, а в воскресенье проснулся отцом «короля улиц», вот в чем большая разница», – поделился мыслями Антонио.

Джанкарло Физикелла: «Перес, располагая такой же машиной, может выиграть несколько гонок. Но в борьбе за титул у Ферстаппена нет конкурентов»

Макс Ферстаппен: «Я всегда чувствую себя непобедимым, но бывают хорошие дни у соперников»