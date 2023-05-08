Джолион Палмер: «Уверен, Перес еще выиграет гонку в этом сезоне. Но для этого ему нужно демонстрировать лучший пилотаж в карьере»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» считает, что своим выступление на Гран-при Майами Макс Ферстаппен подтвердил статус безоговорочного фаворита в борьбе за чемпионский титул.

Палмер считает, что , который единственный, кто может соперничать с Ферстаппеном благодаря наличию такого же болида, понадобится показывать свой абсолютный максимум и демонстрировать лучшие выступления за всю карьеру, чтобы получить шанс обойти Макса и стать чемпионом.

«У Переса еще будет его день – уверен, он еще выиграет гонку в этом сезоне. Но когда Серхио побеждает, для этого ему нужно демонстрировать лучший в карьере пилотаж.

Уже на следующей неделе (после победы Переса в Баку) Ферстаппен берет и выигрывает гонку, стартуя девятым – и в этом как раз и заключается разница между двумя гонщиками. Сложно представить, что кто-то сможет остановить Ферстаппена. Даже Перес», – рассказал Палмер.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры