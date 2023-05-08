Джолион Палмер: «Уверен, Перес еще выиграет гонку в этом сезоне. Но для этого ему нужно демонстрировать лучший пилотаж в карьере»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Джолион Палмер Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что своим выступление на Гран-при Майами Макс Ферстаппен подтвердил статус безоговорочного фаворита в борьбе за чемпионский титул.

Палмер считает, что Серхио Пересу, который единственный, кто может соперничать с Ферстаппеном благодаря наличию такого же болида, понадобится показывать свой абсолютный максимум и демонстрировать лучшие выступления за всю карьеру, чтобы получить шанс обойти Макса и стать чемпионом.

«У Переса еще будет его день – уверен, он еще выиграет гонку в этом сезоне. Но когда Серхио побеждает, для этого ему нужно демонстрировать лучший в карьере пилотаж.

Уже на следующей неделе (после победы Переса в Баку) Ферстаппен берет и выигрывает гонку, стартуя девятым – и в этом как раз и заключается разница между двумя гонщиками. Сложно представить, что кто-то сможет остановить Ферстаппена. Даже Перес», – рассказал Палмер.

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6 комментариев

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Jurgen Klinsmann
выиграет. но лишь тогда, когда у макса что-то пойдет не так. в равных условиях чеко не соперник ферзю.
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Я тоже верю в Переса и желаю ему удачи! 爛
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Minuvert
Ответ Jurgen Klinsmann
выиграет. но лишь тогда, когда у макса что-то пойдет не так. в равных условиях чеко не соперник ферзю.
Моторные штрафы никто не отменял, это может быть неплохим шансом. Нужно только им правильно воспользоваться и создать хороший задел по времени, пока Макс прорывается с конца
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