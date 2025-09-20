Алекс Албон об аварии: «Не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка»

Албон взял на себя вину за аварию в квалификации.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , отметив, что был сам виноват в аварии, в которую попал в первом сегменте.

«Просто допустил ошибку новичка. Я самым первым уехал на быстрый круг и в первом повороте у машины вообще не оказалось сцепления с трассой.

Но уже на втором круге в том же месте сцепление машины с трассой очень сильно улучшилось. И я этого не ожидал. Но я не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка», – рассказал Албон.

