Алекс Албон об аварии: «Не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка»
Албон взял на себя вину за аварию в квалификации.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что был сам виноват в аварии, в которую попал в первом сегменте.
«Просто допустил ошибку новичка. Я самым первым уехал на быстрый круг и в первом повороте у машины вообще не оказалось сцепления с трассой.
Но уже на втором круге в том же месте сцепление машины с трассой очень сильно улучшилось. И я этого не ожидал. Но я не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка», – рассказал Албон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
