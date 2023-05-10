Джанкарло Физикелла: «Перес, располагая такой же машиной, может выиграть несколько гонок. Но в борьбе за титул у Ферстаппена нет конкурентов»

Теги Михаэль Шумахер Джанкарло Физикелла Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла поделился мнением о уровне, на котором выступает Макс Ферстаппен.

Физикелла считает, что по таланту Ферстаппену удалось выйти на тот же уровень, что и Михаэлю Шумахеру в свое время.

«Не думаю, что хоть один гонщик мог бы превзойти Михаэля Шумахера в умении работать с шинами. И он до сих пор остается лучшим. Но когда мы говорим о таланте гонщика, можно сказать, что Макс вышел на тот же уровень. В Майами он разгромил всех.

Ключевую разницу всегда обеспечивает гонщик. Перес, располагая такой же машиной, действительно может выиграть несколько гонок за сезон. Но когда мы говорим о борьбе за титул, у Макса нет конкурентов. Боюсь, что Максу суждено доминировать еще очень долгое время.

Макс – совершенный гонщик без слабых мест. Если посмотреть на то, чего он уже успел добиться в его возрасте, то он уже опережает нескольких великих пилотов, которые были до него. А по таланту с ним (из пилотов нового поколения) может сравниться разве что Леклер. Такие гонщики, как Макс Ферстаппен, рождаются раз в 20 лет», – рассказал Физикелла.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

9 комментариев

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Листок яблони
Леклер, вперед!
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Maxxxim87
В скучное время живём … я за 20+ лет наблюдал чемпионские серии Шумахера , Феттеля , Хэма и теперь Ферзь начал … когда уже ежегодная борьба начнётся …?)
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Schiaff1no
Ответ sir_shir
Сейчас понабегут коленопреклонители сэроскилла и объяснят, что это ньюивозка, как Максик может любой середняк и талантище был и остаётся на все времена в формуле только один, остальные колена его даже не стоят ))
У вас какой-то любитель сэра Левайса увел девушку?
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Batt Monner
Согласен, Макс самый близкий к Михаэлю по общему уровню. Он и команду так же муштрует и не позволяет расслабиться
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Совесть Черданцева
Ребят, давайте скинемся sir_shirу на огнетушитель: новость про Ферстаппена, Физикеллу и, частично, про Шумахера, а он опять Хэмилтона приплел
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Luca di Montezemolo
На прямых летать любой может ( хорнер СА 2021) На этой машине выиграет 95% гонщик ( читерстапен). Так что это всё звездолёт, кстати тогда лицемер хорнер промолчал что мерс летал, потому что поставил крошечное крыло, и очень плохо прогревал резину и терял в поворотах, а тут едешь с большим прижимом, на идеальной тачке, которая благодаря суперподвеске и мегаприжиму даже шины не убивает, нажимаешь кнопку и получаешь такой отрыв который мерсу и не снился.
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Alex Soul
На мой взгляд, более реальным конкурентом для Ферстаппена в будущем при наличии соответствующей машины является Рассел, а не Леклер. Да, может Леклер и чуть быстрее в квалификациях, но Рассел на много стабильнее, совершает гораздо меньше ошибок и у него нет таких колебаний в результатах. Леклер – это чувак, который может спокойно лидируя разбить машину (Франция 2022), может разложить машину в практиках, квалификациях. Он может одну гонку проехать невероятно сильно, а следующую его не будет видно, вот например в Баку разнес Сайнса, а уже в Майами Леклер исчез.
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Heroyko
Ответ Maxxxim87
В скучное время живём … я за 20+ лет наблюдал чемпионские серии Шумахера , Феттеля , Хэма и теперь Ферзь начал … когда уже ежегодная борьба начнётся …?)
Машины нужны равные. Смена регламента порождает разницу между теми, кто угадал и теми, кто не угадал. Через 5 лет все более менее выравнивается. Подождем 5 лет и будет равная борьба
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