Джанкарло Физикелла: «Перес, располагая такой же машиной, может выиграть несколько гонок. Но в борьбе за титул у Ферстаппена нет конкурентов»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о уровне, на котором выступает Макс Ферстаппен.

Физикелла считает, что по таланту Ферстаппену удалось выйти на тот же уровень, что и Михаэлю Шумахеру в свое время.

«Не думаю, что хоть один гонщик мог бы превзойти в умении работать с шинами. И он до сих пор остается лучшим. Но когда мы говорим о таланте гонщика, можно сказать, что Макс вышел на тот же уровень. В Майами он разгромил всех.

Ключевую разницу всегда обеспечивает гонщик. Перес, располагая такой же машиной, действительно может выиграть несколько гонок за сезон. Но когда мы говорим о борьбе за титул, у Макса нет конкурентов. Боюсь, что Максу суждено доминировать еще очень долгое время.

Макс – совершенный гонщик без слабых мест. Если посмотреть на то, чего он уже успел добиться в его возрасте, то он уже опережает нескольких великих пилотов, которые были до него. А по таланту с ним (из пилотов нового поколения) может сравниться разве что Леклер. Такие гонщики, как , рождаются раз в 20 лет», – рассказал Физикелла.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры