Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «Для «Ф-1» это досадная ситуация, но команду, разумеется, можно только поздравить»

Пилот « » подвел итоги , поделившись текущим преимуществом « » над остальными командами «Формулы-1».

«Они так сильно оторвались от всех нас. И я каждый раз задаюсь вопросом, демонстрируют ли они свою полную мощность или же у них есть еще запас скорости?

На самом деле, для «Формулы-1» это досадная ситуация, но «Ред Булл», разумеется, можно только поздравить с тем, что они так здорово поработали.

С учетом всех обстоятельств мы можем быть вполне довольны четвертым местом: соперников из «Альпин» мы держали под контролем, Карлоса Сайнса мы обогнали, темп у нас был неплохой. Хотя, как я уже говорил, оказаться на три позиции выше было бы намного приятнее», – рассказал Расселл.

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