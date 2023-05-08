Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «Для «Ф-1» это досадная ситуация, но команду, разумеется, можно только поздравить»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Майами, поделившись текущим преимуществом «Ред Булл» над остальными командами «Формулы-1».

«Они так сильно оторвались от всех нас. И я каждый раз задаюсь вопросом, демонстрируют ли они свою полную мощность или же у них есть еще запас скорости?

На самом деле, для «Формулы-1» это досадная ситуация, но «Ред Булл», разумеется, можно только поздравить с тем, что они так здорово поработали.

С учетом всех обстоятельств мы можем быть вполне довольны четвертым местом: соперников из «Альпин» мы держали под контролем, Карлоса Сайнса мы обогнали, темп у нас был неплохой. Хотя, как я уже говорил, оказаться на три позиции выше было бы намного приятнее», – рассказал Расселл.

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10 комментариев

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Алексей Александрович
Тот момент когда побив дракона, сами стали драконом.
+16
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+16
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Рнпрл Аари
Больше всего негативно про преимущество РБ говорят Мерседес и его фанаты ( в том числе на спортс), видимо слишком привыкли быть первыми
+19
-3
+16
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Евгений - 79
Когда у Мерседеса был космовоз то это лишь заслуга сэра. А когда у других- это только техника. Ну да.
+13
-2
+11
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irs118return
Ответ Евгений - 79
Когда у Мерседеса был космовоз то это лишь заслуга сэра. А когда у других- это только техника. Ну да.
мантра лукопопа между прочим)))
+10
-1
+9
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Kanan Jarrus
доминирование мерседеса - благо, рб - досада
+11
-4
+7
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Alexandr Tarakanoff
Джордж походу забыл, как сел в короткую машину Ларбалистьера и чудом не выиграл гран-при, когда даже команда всячески этому сопротивлялась) Превозмогатели, блин.
+7
-2
+5
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Анатолий Зубков
Ответ Minuvert
Карлоса Сайнса мы обогнали? Мы? Джордж о себе во множественном числе?
Гонщики очень часто описывают события именно так. Мы обогнали, мы были быстры, мы хорошо выступили в квалификации и т.п. Как команда.
+5
-1
+4
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Совесть Черданцева
Ребят, вы дочитайте до конца хоть: "но «Ред Булл», разумеется, можно только поздравить с тем, что они так здорово поработали". Внимательнее надо
+3
-1
+2
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Alex Sin
Больше, больше слёз от пилотов мерса и фанатов культа недовосьмикратного!
+4
-3
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