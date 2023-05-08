Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «Для «Ф-1» это досадная ситуация, но команду, разумеется, можно только поздравить»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Майами, поделившись текущим преимуществом «Ред Булл» над остальными командами «Формулы-1».
«Они так сильно оторвались от всех нас. И я каждый раз задаюсь вопросом, демонстрируют ли они свою полную мощность или же у них есть еще запас скорости?
На самом деле, для «Формулы-1» это досадная ситуация, но «Ред Булл», разумеется, можно только поздравить с тем, что они так здорово поработали.
С учетом всех обстоятельств мы можем быть вполне довольны четвертым местом: соперников из «Альпин» мы держали под контролем, Карлоса Сайнса мы обогнали, темп у нас был неплохой. Хотя, как я уже говорил, оказаться на три позиции выше было бы намного приятнее», – рассказал Расселл.
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