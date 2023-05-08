Льюис Хэмилтон о шоу с гонщиками перед стартом: «Было круто. Я вырос, слушая LL Cool J»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону понравилось шоу перед Гран-при Майами.

Организаторы устроили перформанс перед стартом: участников гонки представлял зрителям американский рэпер LL Cool J.

«Мне кажется, это классно, что наш спорт постоянно растет и развивается, а не просто делает все то же, что и в прошлом. Пробуют новые вещи, пытаются улучшить шоу, и я это полностью поддерживаю.

Ну, то есть, боже мой, я вырос, слушая LL Cool J, а теперь LL Cool J здесь – это было круто. Рядом [американский рэпер] will.i.am, Серена и Винус [Уильямс]. Думаю, это классно, для меня шоу не стало проблемой», – выразил свое мнение Хэмилтон.

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4 комментария

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ALMANAC
Всем остальным как-то не зашло. Расселлу и Алонсо как минимум. Стоять 30 минут в комбезе под солнцем, все это отвлекает.
+17
-1
+16
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Lestyv
А, ну так, чисто в рамках репрезентативности, белые на этом шоу выступали?)))
+14
-5
+9
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pan_admiral
Ответ Lestyv
А, ну так, чисто в рамках репрезентативности, белые на этом шоу выступали?)))
Тсунода немножко ляшкой подергал, а так нет
+1
0
+1
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