Льюис Хэмилтон: «Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен прогрессом на Гран-при Майами.

В квалификации стал 13-м, а в гонке сумел прорваться на шестую позицию. Незадолго до финиша Хэмилтон опередил гонщика « » .

«Мне очень понравилось сражаться со всеми этими машинами. Здорово, что в конце удалось достать « » и обогнать «Феррари». Потрясающе. На последнем этапе в спринте я откатывался назад, и это деморализует, очень тяжело.

Классно показывать темп, видеть соперников впереди, видеть прогресс. Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу. Здорово, когда видишь «Феррари» впереди и понемногу ее настигаешь.

Если бы мы квалифицировались там, где, пожалуй, я должен был, то гонка сложилась бы проще. Но мне нравятся дни, когда приходится преодолевать невзгоды и проявлять себя», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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