Льюис Хэмилтон: «Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Гран-при Майами Альпин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен прогрессом на Гран-при Майами.

В квалификации Льюис стал 13-м, а в гонке сумел прорваться на шестую позицию. Незадолго до финиша Хэмилтон опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Мне очень понравилось сражаться со всеми этими машинами. Здорово, что в конце удалось достать «Альпин» и обогнать «Феррари». Потрясающе. На последнем этапе в спринте я откатывался назад, и это деморализует, очень тяжело.

Классно показывать темп, видеть соперников впереди, видеть прогресс. Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу. Здорово, когда видишь «Феррари» впереди и понемногу ее настигаешь.

Если бы мы квалифицировались там, где, пожалуй, я должен был, то гонка сложилась бы проще. Но мне нравятся дни, когда приходится преодолевать невзгоды и проявлять себя», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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9 комментариев

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PredatorMax
Хорошая гонка от Хэма. И отдельно стоит отметить то, как он Жору вперед выпустил, хорошо когда в команде такие здоровые отношения между пилотами.
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мать Зетмира
Тоже Льюис месяцем ранее: я здесь исключительно ради побед.
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sir_shir
И здесь превозмог, что ты будешь делать
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ffmp
Однозначно обогнал бы Рассела квалифицировавшись 7-9-м. Но получилось как получилось. Оба пилота меринов показывают уровень на ведре
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Совесть Черданцева
Опять самые верные фанаты собрались: ALMANAC, sir_shir. Только irsa не хватает)
+9
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Pelerin
Что-то я запутался. Разве он живëт не ради зашиты всех угнетëнных?
Как участница конкурса красоты... говорит, то что должно понравиться, и сразу выкидывает это из головы)
+13
-12
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Ihor Soldatkin
Ответ sir_shir
И здесь превозмог, что ты будешь делать
и здесь sir_̶s̶h̶i̶t̶ shir снова комментирует Хэма, что ты будешь делать
+15
-14
+1
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ALMANAC
Когда он ударил Уильямс на старте, сразу приуныл и хотел сойти)
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