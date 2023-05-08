Льюис Хэмилтон: «Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен прогрессом на Гран-при Майами.
В квалификации Льюис стал 13-м, а в гонке сумел прорваться на шестую позицию. Незадолго до финиша Хэмилтон опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
«Мне очень понравилось сражаться со всеми этими машинами. Здорово, что в конце удалось достать «Альпин» и обогнать «Феррари». Потрясающе. На последнем этапе в спринте я откатывался назад, и это деморализует, очень тяжело.
Классно показывать темп, видеть соперников впереди, видеть прогресс. Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу. Здорово, когда видишь «Феррари» впереди и понемногу ее настигаешь.
Если бы мы квалифицировались там, где, пожалуй, я должен был, то гонка сложилась бы проще. Но мне нравятся дни, когда приходится преодолевать невзгоды и проявлять себя», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
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