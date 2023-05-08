Джордж Расселл о 4-м месте: «Хотелось оказаться на три позиции выше, но мы знаем текущее положение команды»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что остался доволен прогрессом команды.

«Честно говоря, я в восторге и чувствую себя на подъеме, поскольку прошло довольно много времени с того момента, когда мы последний раз так хорошо проводили гонку и обгоняли соперников.

Темп у нас был относительно сильным, я хорошо чувствовал себя за рулем болида, так что да, я доволен гонкой.

Да, мне бы хотелось оказаться на три позиции выше, но мы знаем, в каком положении в данный момент находится команда, так что четвертое место сегодня было максимально возможным результатом. Хорошая гонка – завтра мы все обсудим, разберем, и тогда будет ясно, куда нам двигаться дальше.

На этап в Имоле возлагаются большие надежды, но в конечном счете сегодня мы уступили лидерам 30 секунд, да и от Фернандо Алонсо мы отстали довольно сильно.

Уверен, обновления в Имоле помогут сделать шаг в верном направлении, но кардинально это ситуацию не изменит. Хотя будем надеяться на обратное. Сейчас машина ведет себя немного непредсказуемо, так что я надеюсь, что в следующей гонке она превзойдет наши ожидания, однако нас ждет длинный путь», – рассказал Расселл.

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6 комментариев

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бндэщ
Ответ Павел Швецов
Хорошая гонка и от Джорджа, и от Льюиса. Возможно, будь Льюис впереди, мог бы побороться с Алонсо за подиум сегодня, но суть в том, что гоночный темп Мерседеса обусловлен его отсутствием в рамках одного быстрого круга, поэтому не факт, что быстрая квалификация сохранила бы такой потенциал в гонке.
у них у обоих не было скорости для реальной борьбы с Астоном и Алонсо, так что не принципиально, кто из них приехал выше.
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Павел Швецов
Ответ бндэщ
у них у обоих не было скорости для реальной борьбы с Астоном и Алонсо, так что не принципиально, кто из них приехал выше.
Льюис был на правильной тактике, у него был бы шанс накатить на финише, будь он повыше на старте. Но спорт сослагательного наклонения не имеет, так что все там, где заслужили.
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Бехруз Каримов
Ответ Павел Швецов
Льюис был на правильной тактике, у него был бы шанс накатить на финише, будь он повыше на старте. Но спорт сослагательного наклонения не имеет, так что все там, где заслужили.
потому Луис был далеко поэтому выбрал шины хард.
Первый 10 никто кроме Макс не выбрал шины хард.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Бехруз Каримов
потому Луис был далеко поэтому выбрал шины хард. Первый 10 никто кроме Макс не выбрал шины хард.
И как оказалось зря, стратегия хард, а затем медиум был лучшей для гонки.
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