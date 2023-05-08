Джордж Расселл о 4-м месте: «Хотелось оказаться на три позиции выше, но мы знаем текущее положение команды»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что остался доволен прогрессом команды.

«Честно говоря, я в восторге и чувствую себя на подъеме, поскольку прошло довольно много времени с того момента, когда мы последний раз так хорошо проводили гонку и обгоняли соперников.

Темп у нас был относительно сильным, я хорошо чувствовал себя за рулем болида, так что да, я доволен гонкой.

Да, мне бы хотелось оказаться на три позиции выше, но мы знаем, в каком положении в данный момент находится команда, так что четвертое место сегодня было максимально возможным результатом. Хорошая гонка – завтра мы все обсудим, разберем, и тогда будет ясно, куда нам двигаться дальше.

На этап в Имоле возлагаются большие надежды, но в конечном счете сегодня мы уступили лидерам 30 секунд, да и от Фернандо Алонсо мы отстали довольно сильно.

Уверен, обновления в Имоле помогут сделать шаг в верном направлении, но кардинально это ситуацию не изменит. Хотя будем надеяться на обратное. Сейчас машина ведет себя немного непредсказуемо, так что я надеюсь, что в следующей гонке она превзойдет наши ожидания, однако нас ждет длинный путь», – рассказал Расселл.

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