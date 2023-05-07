Джордж Расселл о сокращении длины зон DRS: «Гонщики предпочли бы, чтобы обгоны давались чуть проще, нежели чуть сложнее нормы»

Пилот « » Джордж Расселл рассказал, что гонщики «Ф-1» пытались убедить ФИА отказаться от идеи сокращения длины зон DRS.

По мнению Расселла, поиск баланса идеальных условий для гонок в данном случае является ошибочной тактикой для ФИА.

«Я ценю мнение ФИА относительно того, что не все так просто и недостаточно просто взять и изменить одну вещь, что во внимание нужно принимать множество факторов.

Но я думаю, что здесь нас ждет еще одна непростая гонка. Мне кажется, сокращение длины зоны DRS на 75 метров эквивалентно расстоянию в 3-4 метра (в динамике), что как раз составляет длину одного болида. И это может сделать разницу – повлиять на то, состоится обгон или нет.

Все 20 гонщиков пришли к общему мнению, что мы бы скорее предпочли то, чтобы обгоны давались чуть проще (чем нужно), чем чуть сложнее. Потому что чуть более простые обгоны увеличивают зрелищность самой гонки, а высокая сложность обгонов может сделать гонку скучной. Так что в этом отношении, как мне кажется, лучше выбирать более безопасный и надежный вариант», – рассказал Расселл.

Джордж Расселл о проблеме с обгонами: «Мы собираемся поговорить об этом с ФИА и «Ф-1». Мы хотим бороться так, как в картинге»