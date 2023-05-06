Джордж Расселл о проблеме с обгонами: «Мы собираемся поговорить об этом с ФИА и «Ф-1». Мы хотим бороться так, как в картинге»

Пилот « » и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл сказал, что он и другие участники серии намерены обсудить с руководством «Ф-1» низкое число обгонов.

«Конечно, мы собираемся поговорить об этом с ФИА и «Ф-1», потому что мы хотим иметь возможность гоняться, хотим бороться так, как мы боролись в картинге, где не было аэродинамики – вот он, предел мечтаний. Думаю, спорт сделал шаг в лучшую сторону, перейдя на эти новые болиды, но теперь нужно продолжить двигаться вперед», – сказал Расселл.

С мнением британца согласен пилот « » .

«Нас еще не спрашивали об этом, да и эта тема не поднималась на собраниях или в тех комиссиях, где, думаю, этим занимаются. Мы стараемся чаще привлекать пилотов к работе этих комиссий и больше вовлекать их в процесс, потому что, я думаю, быть может, «Ф-1» или упускают возможность получить от нас обратную связь.

Может быть, это мы недостаточно сильно стараемся, чтобы участвовать во всем этом и давать фидбэк. В конце концов они хотят знать, что происходит. Думаю, все мы хотим. Мы начинаем сходиться в своих желаниях, что обычно создает некий тренд и какое-то представление о том, что происходит», – считает Сайнс.

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