Джордж Расселл о проблеме с обгонами: «Мы собираемся поговорить об этом с ФИА и «Ф-1». Мы хотим бороться так, как в картинге»

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл сказал, что он и другие участники серии намерены обсудить с руководством «Ф-1» низкое число обгонов.

«Конечно, мы собираемся поговорить об этом с ФИА и «Ф-1», потому что мы хотим иметь возможность гоняться, хотим бороться так, как мы боролись в картинге, где не было аэродинамики – вот он, предел мечтаний. Думаю, спорт сделал шаг в лучшую сторону, перейдя на эти новые болиды, но теперь нужно продолжить двигаться вперед», – сказал Расселл.   

С мнением британца согласен пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

«Нас еще не спрашивали об этом, да и эта тема не поднималась на собраниях или в тех комиссиях, где, думаю, этим занимаются. Мы стараемся чаще привлекать пилотов к работе этих комиссий и больше вовлекать их в процесс, потому что, я думаю, быть может, «Ф-1» или ФИА упускают возможность получить от нас обратную связь.

Может быть, это мы недостаточно сильно стараемся, чтобы участвовать во всем этом и давать фидбэк. В конце концов они хотят знать, что происходит. Думаю, все мы хотим. Мы начинаем сходиться в своих желаниях, что обычно создает некий тренд и какое-то представление о том, что происходит», – считает Сайнс.

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7 комментариев

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MikhaL
Кто-нибудь понял, что сказал Сайнс?
+12
-1
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Марат Кагин
Ответ Jack 13th
Такое ощущение, что "как в картинге" хочет только Рассел.
он уже в Баку на спринте как на картинге Макса обогнать пытался
+9
-2
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Alim Alim
Ответ Jack 13th
Совершенно некомпетентный чудак.
Тот же тапок в былые времена не лучше обгонял. Это гонки и если Мерседес не может ехать на равных с Рэд Булл это плохо, так же как и то что Вильямс не может ехать как Мерседес. Поэтому более медленные авто пытаются обгонять в нестандартных ситуациях. Пусть гоняются колесо в колесо. И чем ближе друг к другу будут тем лучше. В противном случае можно пускать их по очереди как в ралли.
+4
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Jack 13th
Ответ Марат Кагин
он уже в Баку на спринте как на картинге Макса обогнать пытался
Совершенно некомпетентный чудак.
+2
-1
+1
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Jack 13th
Такое ощущение, что "как в картинге" хочет только Рассел.
+4
-4
0
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sticky fingers
Что еще за фидбек
0
0
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